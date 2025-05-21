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影／國民黨宜蘭議員及立委聲援黨部主委林明昌 相信清者自清

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林明昌主委與前書記長的手機簡訊，提到罷免案一定依法處理。記者戴永華／翻攝
林明昌主委與前書記長的手機簡訊，提到罷免案一定依法處理。記者戴永華／翻攝

檢調追查罷免死亡連署案，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今遭檢調搜索約談，林明昌的兒子林岳賢議員下午號召議會同仁到地檢署聲援，表達對林明昌主委的支持，相信清者自清。林岳賢強調，這不僅是對他父親的打壓，更是對地方民主的踐踏。

今天剛好是林岳賢議員的生日，心情沈重擔心，他說，從早上7點半人被帶走到現在，對於一位76歲老人而言，真的很辛苦，他是來等父親出來，相信清者自清，寧可相信司法是清白的，但是選在這種特別時間辦人，要嘛就早一點，就在啟動二階連署時發動這麼大搜索，莫名其妙，是不是在恐嚇？大家電視都看這麼多，他們也會煩惱。

沈志弘議員說，這麼一辦下去，二階連署要如何進行呢？現在大家都不敢出來了，這不是「打壓」是什麼呢？黃琤婷議員說，今天針對這件事，已經有人在外傳是不是罷免連署就停止了，這成連署行動很大的壓力與打擊。

立委吳宗憲表示，檢調大動作辦藍不辦綠，讓民眾對於司法的不信任及不滿意也來到新高，且民進黨立委陳俊宇的罷免案將在6月24日截止連署，檢調一波波動作都可能造成「寒蟬效應」，讓民眾不敢出來連署，對於民主政治發展勢必產生不良影響。

吳宗憲說，黨籍議員也出示主委與前書記長的手機簡訊，提到罷免案一定依法處理，呼籲檢調應保持公正客觀、毋枉毋縱精神，別讓國人再一次對司法失去信心。

縣黨部強調，捍衛民主正義，拒絕政治迫害，林明昌主委一向秉持正義為地方發聲，深受鄉親信賴，然而賴清德政府竟以莫須有的罪名對其進行約談，這不僅是對個人名譽的踐踏，更是對台灣民主價值的挑戰，呼籲賴清德政府立即停止對林明昌主委的不當約談，還其清白，並要求政府回歸法治精神，尊重人民基本權利。

檢調追查罷免死亡連署案，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今遭檢調搜索約談，林明昌的兒子林岳賢議員下午號召議會同仁到地檢署聲援，相信清者自清。記者戴永華／攝影
檢調追查罷免死亡連署案，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今遭檢調搜索約談，林明昌的兒子林岳賢議員下午號召議會同仁到地檢署聲援，相信清者自清。記者戴永華／攝影
檢調追查罷免死亡連署案，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今遭檢調搜索約談，林明昌的兒子林岳賢議員下午號召議會同仁到地檢署聲援，相信清者自清。圖／縣黨部提供
檢調追查罷免死亡連署案，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今遭檢調搜索約談，林明昌的兒子林岳賢議員下午號召議會同仁到地檢署聲援，相信清者自清。圖／縣黨部提供
檢調追查罷免死亡連署案，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌今遭檢調搜索約談，林明昌的兒子林岳賢議員下午號召議會同仁到地檢署聲援，相信清者自清。記者戴永華／攝影
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