證券員電訪問「你是罷免王定宇青年軍？」 台南領銜人質疑遭查水表

國民黨台南市議員王家貞今天偕同其服務處助理胡永融召開記者會，指最近接獲證券公司營業員兩通電訪，指稱因金管會規定查核，但內容卻提到他是否是罷免民進黨立委王定宇的青年軍，痛批金管會是否已進入「大查水表」時代；該證券公司指是誤會，資料查詢只是例行業務，會致電胡先生說明和致意。

胡永融表示，本月13日至20日間，先後接獲證券某分公司許姓營業員兩通來電，初步詢問包括國籍、職業、開戶用途等一般性資料，竟還問他是否為「新聞上參與罷免王定宇的青年軍」等無關證券股票買賣的問題，胡對此感到困惑不安，追問對方目的，對方說是為因應「金管會」要求而電訪調查證券股票往來的資金來源。

19日胡永融又接到學貸的銀行確認其「在學身份」的電話，雖認為此舉較為合理，但也不免聯想到是否與其參與政治活動有關。王家貞為謹防詐騙，請胡永融查證電話及營業員的真實性，經向證券詳查證實為證券公司許姓營業員的「關心」電話後，讓人不寒而慄的問幕後黑手是誰？

王家貞怒問，金管會有權下令證券公司向客戶詢問「你是否是新聞上參與罷免民進黨立委王定宇的青年軍」？若無下令，可放任容忍所管轄的證券公司如此嚇唬年輕人，使人心生害怕的不良行徑嗎？還是有人佯裝證券公司的營業員利用金管會名義詐騙呢？

對此，該證券公司李經理表示，一切只是誤會，資料查詢只是例行業務，未涉及其他，或許是營業員對其名字有印象加以閒聊，卻造成胡先生擔憂，深感抱歉，他會親自致電加以說明和致意，也會加強內部員工的電訪訓練。