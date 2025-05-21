國民黨宜蘭縣黨部主委等多人今遭約談 藍痛批:為嚇阻二階連署

宜蘭檢調今天繼續追查罷免陳俊宇立委的死亡連署案，上午帶走縣黨部主委林明昌及副主委林俊榮等多人前往調查站約談。縣黨部書記長及國民黨議員表示，最近罷免二階連署如火如荼進行，今天搜索調查距離上波追查時間將近1個月，分明是要恐嚇人民百姓不敢參與連署。

檢調上月24日調查罷免立委陳俊宇案疑涉死亡連署案，大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部等處所，並約談10多人到案，訊後縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐及主任李姿慧3人因涉偽造文書，法院裁定羈押禁見。

國民黨宜蘭縣黨部書記長武建華批評這是政治迫害的延續，主委林明昌已回國20多天，現在才約談他，不是很奇怪嗎？若涉案的話，應該第一時間就約談，此時的動作豈人疑竇，宜蘭6月24日罷免陳俊宇的二階連署期限馬上就要到了，此舉是為了造成黨員及連署民眾恐慌。

武建華說，大家都是善良百姓，依照人民權利進行連署，就被蒐證、約談，主委及核心幹部相繼被約談、禁見、羈押、交保，小案大辦，真正共諜案也不好好去辦，也沒交保，而且這所謂的偽造文書，到時候是否如此也不知道：在司法還沒有判決前仍以無罪推定，我們會努力推動二階罷免。