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最新民調台中3藍委恐遭罷免？ 藍營批專業不足、貽笑大方

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國家安全研究學會的民調顯示，國民黨立委黃健豪滿意度超過不滿意度。圖／聯合報系資料照片
國家安全研究學會的民調顯示，國民黨立委黃健豪滿意度超過不滿意度。圖／聯合報系資料照片

國家安全研究學會今公布台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋罷免案民調，民調顯示，若明天投票廖、黃、羅三人同意罷免票均大幅超越不同意罷免票。國民黨台中市黨部副主委張書華說，此舉動機過於政治，更是拙劣的逞強，民調內容專業不足，貽笑大方。針對台中3個年輕立委刻意輿論攻擊，然後硬扯到盧秀燕，並用學會的名字假中立專業之名，行執政攻擊在野黨之實。

國家安全研究學會的民調顯示，在問政滿意度上，廖偉翔與羅廷瑋兩人不滿意度均超過滿意度，廖偉翔問政滿意度為26.1%，不滿意度為35.8% ; 羅廷瑋問政滿意度為30.5%，不滿意度為37.8%，唯一滿意度超過不滿意度的是黃健豪，滿意度30.7%，不滿意度29.7%。

但在罷免支持度上，廖偉翔與羅廷瑋兩人罷免支持度均超過不支持度，廖偉翔罷免支持度為41.1%，不支持度為37.3% ; 羅廷瑋罷免支持度為47.3%，不支持度為39.4%，唯一罷免不支持度超過支持度的為黃健豪，黃健豪罷免支持度為38%，不支持度為42.9%。

國家安全研究學會強調，無論何種情況，廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋三人均會被罷免。

張書華表示，根據近期各大媒體所做的民調顯示，非常反對大罷免活動的民眾約在37%至47%，整體反對的比例高達54%至58%，也顯示從二階連署過後，支持罷免藍委的行動已由盛轉衰，加上近期各國關稅談判結果陸續出爐，但一直宣稱是首輪名單的台灣遲遲未定案，賴清德政府面對國際經濟情勢的不作為，以及政府內部不斷傳出共諜滲透等問題，在各項民調看起來，罷免比較像是凝聚極端支持者轉移焦點的行動，而不是多數選民願意買單改變政治僵局的作法。

張書華認為，根據選罷法53條，罷免宣告成立後應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源，目前的資訊來看，這份民調沒有資金來源、沒有調查單位，民進黨側翼趁審查期間，未公布成案與否前，吹哨壯膽發布黑箱民調。

罷免

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