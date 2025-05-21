基隆罷綠議員領銜人游正義羈押獲准 死亡連署第5人收押

基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪「死亡連署」涉嫌偽造文書案，全案已有4人被收押，檢方昨天再約談罷免張之豪領銜人游正義，檢方複訊後昨晚向地院聲請羈押禁見，今天下午1點半法官裁定收押禁見，游是死亡連署案第5人名被告收押。

基隆地院表示，經法官訊問後認為游正義共同涉犯非法利用個資、行使偽造私文書等罪嫌，檢察官提出相關事證足認其犯罪嫌疑重大，且有事實足夠認定有勾串共犯及湮滅證據之虞，裁定羈押，並禁見、接見通信。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調連日偵辦至今，已有5名被告收押，8人交保。

目前羈押禁見被告有罷鄭領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、基市府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝、罷免張之豪領銜人游正義。

8名交保被告有基市府市政顧問謝偉仁、罷鄭備補領銜人許紹業、國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元、七堵區黨部主任鄭芝庭、暖暖區黨部主任李貞儀，還有中正區戶政所主任江鑒育、安樂區戶政所主任林芬芸和安樂區戶籍員吳慧貞。