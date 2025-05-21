嘉義縣太保市民代表罷免白熱化 她被檢調傳喚10萬交保

嘉義縣史上首宗民意代表罷免案將投票，代表林淑勉、吳宏哲均通過二階段連署，5月24日將投票，有市民指控林淑勉「張冠李戴」騙人簽名，檢調近日傳喚林淑勉調查，裁定10萬元交保，吳宏哲今在東勢社區活動中心開記者會，林淑勉喊冤沒有不實連署。

吳宏哲說，鄉下阿公阿嬤不知什麼是罷免、反罷免，林淑勉拿單子去請大家支持她，實際上卻是罷免吳宏哲的連署書，張冠李戴欺騙大家簽名，林淑勉沒設連署站，也沒有志工家戶拜訪簽署，竟然能取得1800多份罷免連署書，有不實連署嫌疑。

林淑勉說，她沒有抄名冊，最近為了罷免的事情瘦了18公斤，會盡力做好自己的事情，對方誣指她刪除預算不是事實，代表會是大家共同決議，不是她一人就能做決定，按照審查意見舉手通過，對手要剝奪她的監督權力，抹黑造謠她已提告，拜託選民支持她。

檢方指出，接獲民眾反映有連署疑慮，因簽名是選民本人簽署，不算是偽造文書，僅不合於一般文書交易習慣，屬於選舉罷免法104條規範，5月7日傳喚林淑勉及另7人到案說明，檢察官就個案審酌，因無先例且須舉證，訊後裁定10萬元交保，案件仍在偵辦釐清中。