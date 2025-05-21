嘉義縣太保市民代表罷免白熱化 她被檢調傳喚10萬交保
嘉義縣史上首宗民意代表罷免案將投票，代表林淑勉、吳宏哲均通過二階段連署，5月24日將投票，有市民指控林淑勉「張冠李戴」騙人簽名，檢調近日傳喚林淑勉調查，裁定10萬元交保，吳宏哲今在東勢社區活動中心開記者會，林淑勉喊冤沒有不實連署。
吳宏哲說，鄉下阿公阿嬤不知什麼是罷免、反罷免，林淑勉拿單子去請大家支持她，實際上卻是罷免吳宏哲的連署書，張冠李戴欺騙大家簽名，林淑勉沒設連署站，也沒有志工家戶拜訪簽署，竟然能取得1800多份罷免連署書，有不實連署嫌疑。
林淑勉說，她沒有抄名冊，最近為了罷免的事情瘦了18公斤，會盡力做好自己的事情，對方誣指她刪除預算不是事實，代表會是大家共同決議，不是她一人就能做決定，按照審查意見舉手通過，對手要剝奪她的監督權力，抹黑造謠她已提告，拜託選民支持她。
檢方指出，接獲民眾反映有連署疑慮，因簽名是選民本人簽署，不算是偽造文書，僅不合於一般文書交易習慣，屬於選舉罷免法104條規範，5月7日傳喚林淑勉及另7人到案說明，檢察官就個案審酌，因無先例且須舉證，訊後裁定10萬元交保，案件仍在偵辦釐清中。
議員黃榮利說，太保市民代表會現在兩派對立，支持市政有5人、反對的也有5人，每當投票票數相同時，主席葉俊男就會裁決反對，若罷免林淑勉成功，就能在代表會取得5比4，順利推動市政，若吳宏哲、林淑勉都被罷免，代表會就會持續4比4對立，阻礙市政發展。
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