傳趙少康找盧秀燕、蔣萬安聯防阻罷免 王鴻薇：勢在必行

傳資深媒體人趙少康、台北市前市長郝龍斌等將找重量級藍營縣市首長，協助面臨罷免的國民黨立委，進行區域聯防。國民黨立委王鴻薇今日說，這一定是勢在必行，「而且應該也不會只有一場，應該是很多場。」

王鴻薇表示，這次有很多位的國民黨立委都已通過二階連署，預期大概都會到三階。不管是台北市五名藍委的區域聯防，或者是雙北，甚至是北北基桃等，都有可能。

王鴻薇指出，罷免到了三階的時候，國民黨所有高人氣的天王包含台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等，都會是很搶手的輔選人物。

王鴻薇提到，有這些縣市首長，加上趙少康，大家共同團結來做區域聯防，迎戰這次的大罷免，這一定是勢在必行，「而且應該也不會只有一場，應該是很多場。」