婦推倒志工遭法辦 林沛祥籲雙方自律：停止衝突性言語

基隆市百福黃昏市場日前發生1名婦人涉嫌推倒宣傳罷免立委林沛祥的志工，警方昨說明已通知涉案的張女到案，將全案移送檢方偵辦。林沛祥今天回應表示，他反對任何形式的暴力行為，各方民眾行為應該要自律，但也呼籲罷團停止任何引發對立衝突的行為與言語。

臉書的基隆地方社團昨有網友瘋傳一名女子推倒「絕沛」志工的影片，不少網友譴責暴力。市警第三分局昨天說明，受害志工被推倒後跌坐在地，手臂輕微擦挫傷，無大礙。警方接獲報案後，當天通知張女到案製作筆錄後，已將張女依涉嫌傷害、妨害名譽罪嫌及違反選罷法罪嫌法辦。

罷免領銜人陳青逸表示，5月16日下午4時，罷免林沛祥行動的志工「小蜜蜂」當時在基隆百福黃昏市場舉牌宣傳，卻突遭一名婦人當街辱罵並出手攻擊，力道之大，導致志工整個人後仰飛出、重摔倒地，當場受傷。

陳青逸說，這不是民主的表現，這是暴力的踐踏，無論立場為何，暴力都不該被容忍，呼籲社會各界友一同關注並譴責這起事件，還給台灣一個和平理性的民主社會，民主不容暴力，行動必須守法。

針對16日民眾與罷團發生衝突，林沛祥今天上午回應表示，他始終堅決反對任何形式的暴力行為，在民主社會中，意見可以不同，立場可以對立，但行為應該要自律，態度應該要理性。