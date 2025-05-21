520後追查再起 檢調今早帶走國民黨宜蘭黨部主委林明昌

520後檢調追查死亡連署再展開行動。宜蘭繼日前收押國民黨縣黨部幹部3人，今早檢調人員持搜索票帶走縣黨部主委林明昌，另有大約10人熱心推動連署人士。林明昌之前曾多次表示，「一切都要合法」，也叮嚀動員連署者「不能做違法的事」；家人希望林明昌應該是被請去做說明。

檢調上月24日調查罷免立委陳俊宇案疑涉死亡連署案，大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部等處所，並約談10多人到案，訊後縣黨部前書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐及主任李姿慧3人因涉偽造文書，法院裁定羈押禁見。

檢調選在520後，今天再度展開行動，一早把人帶走。宜蘭縣黨部主委林明昌等人日前都在調查站說明，預計下午送地檢署複訊。

在第一波調查搜索時，林明昌因宗教活動前往大陸交流，未列入詢問追查對象，但地方盛傳520之後，肯定逃不過。今天上午7時許，檢調人員帶著搜索票前往林明昌家中帶人，據了解，上午除了林明昌以外，還有大約10熱心推動罷免連署人士。

「滿城封宇」罷免陳俊宇行動進展時，林明昌曾多次對外表示「一切都要合法」，他也告訴黨志工「大家都有家庭，不要做違法的事」，面對連署的時限緊迫時，他更說「一定要合法，我不當主委都可以」。

家人今天表示，這件事情很單純，也請檢調人員不要無限上綱，希望林明昌只是被請去做說明。