罷張之豪領銜人游正義11時開羈押庭 基隆罷綠連署恐停擺

基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪「死亡連署」涉嫌偽造文書案，全案已有4人被收押，檢方昨天再約談罷免張之豪領銜人游正義，檢方複訊後昨晚向地院聲請羈押禁見，游是第5人被聲押被告，法官今天上午11時開羈押庭。

基隆地院表示，檢察官昨晚聲請羈押被告游正義，法唍案列114年度聲羈字第68號案件，因夜間不訊問，今天上班時間後律師閱卷、律見時間後，定今天上午午11時開庭訊問。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調連日偵辦至今，已有4名被告收押，另有9人交保。

目前羈押禁見被告有罷鄭領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、基市府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝。

先前9名交保被告有游正義，以及基市府市政顧問謝偉仁、罷鄭備補領銜人許紹業和國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元、七堵區黨部主任鄭芝庭、暖暖區黨部主任李貞儀，還有中正區戶政所主任江鑒育、安樂區戶政所主任林芬芸和安樂區戶籍員吳慧貞。

檢調連日偵辦，比對被造相關供詞等事證後，昨二度約談游正義後，認定有串證、滅證之虞，昨晚11時依涉犯偽造文書等罪嫌向基隆地院聲押禁見。

游正義為前警察退休，此次擔任罷免張之豪領銜人，先前到中選會送件。繼罷免鄭文婷領銜人紀文荃收押後，罷免張之豪領銜人游正義也被聲押，黨部及基隆公共事務學會罷綠2議員連署已幾乎停擺，恐無疾而終。

國民黨基隆市黨部新任主委林沛祥日前就任時被問及罷免議員行動是否繼續？曾表達先忙黨部工作再集思廣益，如今連第二名領銜人也被聲押，要換二個領銜人滋事體大，後續行動相當不樂觀。