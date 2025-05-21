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首啟動三階活動民團！罷王鴻薇團體街講 與綠議員大跳運動操

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市罷藍委團體日前陸續將二階連署書送件，目前中選會審查中，罷免藍委王鴻薇罷團「山除薇害」今天一早與民進黨籍議員於街頭舉辦街講，宣布三階活動開跑，成為首個三階起跑罷團。記者洪子凱／攝影
北市罷藍委團體日前陸續將二階連署書送件，目前中選會審查中，罷免藍委王鴻薇罷團「山除薇害」今天一早與民進黨籍議員於街頭舉辦街講，宣布三階活動開跑，成為首個三階起跑罷團。記者洪子凱／攝影

北市罷藍委團體日前陸續將二階連署書送件，目前中選會審查中，罷免藍委王鴻薇罷團「山除薇害」今天一早與民進黨籍議員於街頭舉辦街講，宣布三階活動開跑，除了維持熱度外，也要支援二階尚在連署罷團，成為首個三階起跑罷團。

「山除薇害」罷團二階連署共送出4萬5818份二階連署數，超過法定門檻165.2%，目前中選會審查中，不過團隊今天在小巨蛋附近舉辦街講，象徵三階活動起跑，更搭上近日世壯運熱潮，以運動風格於街頭舉辦街講，包含議員顏若芳林亮君、許淑華均到場為罷團打氣，並一起跳健康操。

林亮君表示，這是全國公民團體第一場街講，更是要正告國民黨立委，不要以為冷卻期大家放過，現在藍委，刪預算、推動相關法案背後恐怕就是為協力中共，距離投票還有兩個月，呼籲不管有沒有簽連署民眾都去了解國會發生什麼事，接下來民進黨民意代表會成為公民團體最強大後盾，人力各方面全力支援公民團體。

顏若芳批評，包含國會解凍預算國民黨自己提卻沒人開會，這些都是要罷免不適任的立委 現在冷卻期，除了三階暖身活動準備起跑外，目前基隆立委林沛祥罷免案還在最後衝刺，要從台灣頭到尾把國民黨執政縣市不適任立委罷免掉，剷除薪水小偷不應讓他們留在國會領納稅錢。

許淑華說，今天早上站路口感覺好像回到選舉，但跟很多年輕朋友站在一起感到很熱血，特別是台北市長蔣萬安用行政資源挹注五個北市藍委，讓罷團更加辛苦，接下來只會更累更辛苦，希望民眾能團結一心，讓國民黨知道，台北市民不是這麼好惹，三階努力衝高同意罷免票數。

罷團志工卡羅也說，目前還有很多罷團在搶救補件，剩沒幾天，團隊使命感很高決定要保持熱度，今天起跑三階活動爭取時間，並支援危急罷團，但志工還是可以輪休保持體力，但會不斷創造熱度，維持罷免聲量。

顏若芳 罷免 王鴻薇 林亮君 公民團體

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