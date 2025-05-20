基檢辦罷免偽造文書罪 已4被告收押 午夜再聲押領銜人

基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員鄭文婷、張之豪涉嫌偽造文書案，今天再次約談罷張領銜人游正義，檢察官晚間複訊後，向基隆地院聲請羈押禁見。全案檢方先前已聲押4人獲准，游是第5名被聲押被告，法官明天開庭審理後裁定。

國民黨基隆市黨部和基隆公共事務學會合作，推動罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，反制綠營罷免國民黨立委林沛祥。罷鄭、罷張提議人名冊出現「死亡連署」等涉嫌偽造文書情事，檢調連日偵辦至今，已有4名被告收押，另有9人交保。

羈押禁見被告為罷鄭領銜人紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、基市府前民政處長張淵翔、國民黨基隆市黨部前主委吳國勝。

9名交保被告分別為游正義，以及基市府市政顧問謝偉仁、罷鄭備補領銜人許紹業和國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元、七堵區黨部主任鄭芝庭、暖暖區黨部主任李貞儀，還有中正區戶政所主任江鑒育、安樂區戶政所主任林芬芸和安樂區戶籍員吳慧貞。

檢調連日偵辦，比較被造相關供詞等事證後，今天再次約談游正義後，認定他有串證、滅證之虞，今晚11時依涉犯偽造文書等罪嫌向基隆地院聲押。