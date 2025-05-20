罷免連署涉偽造 基檢聲押領銜人游正義

檢調偵辦罷免提議人名冊涉偽造文書案，今天上午再度約談罷免基隆市議員張之豪案領銜人游正義，經檢察官複訊後，晚間認定游正義有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

國民黨以「基隆市公共事務學會」名義，發起罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，此學會由前國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元擔任會長，游正義任總幹事、紀文荃任副總幹事。

游正義、紀文荃也分別是罷免張之豪案、鄭文婷案領銜人，隨著檢調偵辦進展，紀文荃先遭羈押禁見，韓吉元8日以10萬元交保，而游正義先前被約談後，檢察官諭令15萬元交保。

檢察官為釐清共犯角色及分工等，今天上午再度約談游正義，經複訊後，晚間10時許，認定游正義有串證、滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見游正義。

截至目前為止，此案至少有13名被告，紀文荃、國民黨基隆市仁愛區黨部主任張金發、前基隆市政府民政處長張淵翔、前國民黨基隆市黨部主委吳國勝，共4名被告已遭羈押禁見，其餘被告則以3萬元至15萬元不等金額交保。