基隆絕沛23日送件 國民黨、民進黨互批對方政治寄生

國民黨基隆市黨部和市議會黨團昨喊口號、按喇叭，表達對綠營議員問政的不滿。民進黨基隆市議會黨團今說，民主機制不容踐踏，反指國民黨籍基市府處長、市黨部前主委涉案被收押，仍不思自省，執迷不悟。

民進黨發動「大罷免」，國民黨基隆市立委林沛祥也成罷免對象，罷團「基隆絕沛」連署領銜人陳青逸今天說，23日將把連署書送交中選會。

國民黨多名市議員和市黨部人員，昨在市議會廣場集會，指責民進黨治國無能，只會鬥爭；綠色恐怖，司法不公；寄生市議會吸取地方政治養分，卻未回饋城市應有的發展與進步。

民進黨基隆市議會黨團今天發表聲明，指基隆捷運由前市長林右昌推動，七堵交流道拓寬由前立委蔡適應爭取，民進黨執政時期完成規畫，現任市長謝國樑和立委林沛祥搶功，無視前人努力，才是真正的政治寄生。

民進黨團表示，基市府前民政處長涉嫌使用個資，國民黨市黨部前主委涉嫌偽造文書，雙雙被收押禁見。國民黨不思自省，反而四處潑糞，足見對自己為何被炎上一頭霧水，執迷不悟。誰該退出議會，由市民用選票決定，請基隆人睜眼看清楚，誰在建設？誰在破壞？不要讓失職政客繼續消費基隆。

國民黨基隆市黨部回應民進黨團的聲明指出，民進黨若真做出什麼實質建設，不需要一直強調「我推動的、我爭取的」，因為人民自然會記得。現實是捷運在哪？拓寬在哪？民進黨的「功」都已經「沉」了。

國民黨基市黨部說，前總統蔡英文2017年高調宣布斥資80億興建「基隆輕軌」，誇下海口說4年內通車至南港，林右昌說是「歷史性的一天」，現在2025年了，基隆輕軌有開工嗎？改成「基隆捷運」，預算暴增，環評和可行性評估全部打掉重做，根本就是空想、空談、空轉。

民進黨指七堵交流道拓寬是蔡適應爭取，國民黨指蔡在2020年促請高公局做「初步可行性報告」，但後來不了了之。林沛祥爭取「五堵至汐止段拓寬工程」，並在施工前爭取延長路肩開放時間，實質緩解塞車問題。請問，這不是在做事？難道基隆人只能接受民進黨永遠在畫大餅，卻不能肯定真正幫忙解決問題的人？