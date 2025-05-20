基隆罷團志工指控遭人推倒 提告傷害等罪
基隆罷團「基隆絕沛」日前發生志工黃姓女子在百福市場宣傳連署時，遭張姓女子推倒在地，黃女已提出傷害等告訴，警方詢後將張女移送基隆地檢署偵辦。
基隆市警察局第三分局今天表示，百福派出所16日下午4時許接獲報案，稱百福市場發生糾紛需要協助，警方到場了解，報案人49歲黃姓女子稱在百福市場宣傳罷免連署時，與71歲張姓女子發生口角衝突，並遭張女出手推擠，導致她跌坐在地，手臂輕微擦挫傷，所幸傷勢無大礙。
警方表示，黃女已至百福派出所提告張女涉嫌傷害、妨害名譽及違反公職人員選舉罷免法，警方通知張女到派出所完成筆錄，詢後移送基隆地檢署偵辦。
罷免國民黨籍立委林沛祥案領銜人陳青逸說，這不是民主的表現，這是暴力的踐踏。無論立場為何，暴力都不該被容忍，呼籲社會各界一同關注，並譴責這起事件，還給台灣一個和平理性的民主社會。
此外，陳青逸表示，已決定23日上午將罷免林沛祥連署人名冊送交基隆市選委會，主要原因希望能讓造冊人員有足夠時間影印，讓正本和影本數量相符順利送件。
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