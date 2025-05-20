賴總統喊完政黨合作 檢調北上帶走藍營癌末黨工送屏東

屏檢日前偵辦民進黨山原立委伍麗華罷免案一階提議名冊涉死亡連署，罷免案領銜人張芳碩遭收押。傳出國民黨原住民工作委員會李姓專委今也被屏檢約談。據了解，該名專委已是癌末，今在台北化療完就被帶走，國民黨獲悉後抨擊「檢調會不會太沒人性？」

屏檢15日才約談國民黨屏東縣黨部11人到案說明。張芳碩遭法院裁定收押禁見，另2名被告10萬元交保，其餘8人請回。

據了解，李姓專委因擔任原住民罷免案聯繫窗口，今被檢方傳訊。不過，該名專委肺癌末期，身體狀況欠佳，已向黨部告假一段時間，今下午在台大醫院接受化療後，檢方仍堅持要求他前往屏東複訊。律師有意聲請視訊詢問，但檢方不同意，要求須有醫生證明「無法長途移動」。