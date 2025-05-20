聽新聞
0:00 / 0:00
賴總統喊完政黨合作 檢調北上帶走藍營癌末黨工送屏東
屏檢日前偵辦民進黨山原立委伍麗華罷免案一階提議名冊涉死亡連署，罷免案領銜人張芳碩遭收押。傳出國民黨原住民工作委員會李姓專委今也被屏檢約談。據了解，該名專委已是癌末，今在台北化療完就被帶走，國民黨獲悉後抨擊「檢調會不會太沒人性？」
屏檢15日才約談國民黨屏東縣黨部11人到案說明。張芳碩遭法院裁定收押禁見，另2名被告10萬元交保，其餘8人請回。
據了解，李姓專委因擔任原住民罷免案聯繫窗口，今被檢方傳訊。不過，該名專委肺癌末期，身體狀況欠佳，已向黨部告假一段時間，今下午在台大醫院接受化療後，檢方仍堅持要求他前往屏東複訊。律師有意聲請視訊詢問，但檢方不同意，要求須有醫生證明「無法長途移動」。
國民黨發言人楊智伃抨擊檢方「太沒人性」，不僅是長途移動的問題，無論複訊後有無聲押可能，都還需人隨時陪同確認身體狀況，只因負責原民罷免案就被司法如此追殺。對比賴清德總統早上的就職談話才說朝野對話、加強政黨合作，無疑是一大諷刺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言