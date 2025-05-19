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影／全民叭賴、要賴下台！罷免宜蘭綠委陳俊宇LINE帳號啟動
國民黨宜蘭縣黨部今天傍晚舉行「吼出來！全民叭賴 要賴下台！」行動，和平理性表達對賴清德政府的不滿，要求其下台，而宜蘭民進黨立委陳俊宇心中只有黨意沒有民意，呼籲民眾踴躍參與二階連署罷免不適任立委，同時也正式啟動LINE@帳號，只要掃QR-code即可加入「滿城封宇」賴群。
活動現場除了鳴喇叭2聲，全體參與者齊喊「賴清德 叭（下）叭（台）」口號。隨後黨籍縣議員黃琤婷、楊弘旻及陳鴻禧等人進行短講，揭露賴政府施政弊端，包括違法刪減地方補助、忽視民眾需求、政策不透明等，另有民眾自備標語及旗幟，傳遞出宜蘭人民對民進黨獨裁政府的不滿與抗議。
國民黨縣黨部譴責賴清德政府不顧法治精神，違法刪減宜蘭縣25億5千萬元的一般補助款，這筆款項是縣民權益，也是地方社福補助的重要支柱，賴政府此舉不僅是對宜蘭民眾權益的剝奪，更是對地方自治精神的踐踏，「這筆補助款不能少！」賴清德政府獨裁施政，除了對地方資源分配不公，甚至以政治手段壓制不同聲音，違背台灣民主價值。
縣黨部說，宜蘭民進黨立委陳俊宇上任以來只會遵從黨意，成為獨裁幫兇，對於宜蘭縣面臨的困境袖手旁觀，宜蘭不需要這種「只有黨意沒有民意」的立委，呼籲鄉親踴躍參與「滿城封宇」罷免陳俊宇二階連署。
為進一步凝聚民意，罷團正式推出罷免陳俊宇LINE@帳號，內含連署書下載連結及各地連署站資訊，方便民眾快速參與行動。縣黨部呼籲全民共同監督政府，邀每位鄉親加入行列，用具體行動向獨裁的賴清德政府說「不」。
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