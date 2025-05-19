端午禮品有反罷免小物？竹市罷免戰綠、白對決態勢升溫

新竹市長高虹安、立委鄭正鈐面臨罷免戰，新竹市雙罷免總部發言人林志潔質疑，端午社區包粽活動出現反罷免文宣小物，違反行政中立規定。民眾黨議員宋品瑩反嗆雙標，林志潔自己選立委，也多次穿競選背心參與市府活動，兩人臉書筆戰，罷免、反罷免對決態勢升溫。

竹市府回應，市府對於民間團體各項活動補助，皆依「新竹市政府補助人民團體及社會福利機構推行社會福利服務 工作計畫」執行，補助款項僅用於核准的經費項目，且活動經費均包含人民團體自籌款項，並非全額由市府支出。即便民間團體有向市府申請小額補助，但活動來賓邀請與活動紀念品等皆為主辦方決定。

宋品瑩說，反罷免的宣傳，是法律所保障的基本權利。林志潔卻將依法合規、文宣內容也不具攻擊性的公民行動，直接上綱為違法，甚至還說只要活動有接受一點市府補助，代理市長、處長或候選人都不可以受邀參加。這種說法真的是太過頭，甚至與過去的實際情況完全矛盾。

她說，林志潔在參選立委的時候，也穿著競選背心和外套多次參與市府補助的社團活動，宣傳拜票，過去民進黨執政新竹市時期，當時已卸任的副市長、也就是民進黨提名的市長候選人，也曾多次參加有前市府補助的社團活動，還在臉書上大方分享與民眾互動、宣傳理念的照片，這些都是公開紀錄。到底是什麼標準？

她質疑，什麼時候變成你可以、別人不行？她絕對尊重不同立場的發聲，但不能接受這種雙重標準、情緒化抹黑來打擊基層志工，這樣只會讓更多願意站出來的人心寒。

林志潔則到宋品瑩的貼文下方留言，強調她非公務員，選舉期間各不同政黨候選人均有進行各種競選活動，市府當時以厲行行政中立為名，多次禁止她和同仁進入例如文化活動或展演，團隊均盡力配合。

林志潔說，今天的議題是市政府是公家資源，高虹安和代理市長邱臣遠是公職人員，這和無公職的她身份完全不同。此外反罷免的小物文宣預算，若出自納稅人的錢，要受預算監督，也不得違反選罷法。因為公務人員對於公職人員選舉、罷免或投票，不得利用職 務上權力、機會或方法，要求他人不行使投票或為或不為一定之行為。