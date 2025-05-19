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放下仇恨！苗栗3罷免泛綠議員領銜人宣布：停止二階連署

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦呼籲希望3件縣議員罷免提議二階連署下停止鍵，獲得領銜人呼應，宣布停止罷免行動。本報資料照片
苗栗縣長鍾東錦呼籲希望3件縣議員罷免提議二階連署下停止鍵，獲得領銜人呼應，宣布停止罷免行動。本報資料照片

苗栗縣民進黨議員徐筱菁、陳春暖，及無黨籍議員曾玟學罷免提議二階連署，6月2日到期，3名領銜人今天聲明，呼應認同縣長鍾東錦放下仇恨的見解，即刻停止對3人罷免二階連署行動。

3件罷免案領銜人許慧琴、黎光明、詹益松共同聲明指出，認同鍾東錦放下仇恨的見解，停止對3名綠營議員的罷免行動，呼籲3名議員「尊重民主、苗栗前行」，把地方的心聲傳給中央，地方可以放下，中央更應該放下，民主是少數尊重多數，國家才會進步，才能前行。

他們說，立委本來就必須為苗栗縣民爭取最大權益，像是統籌分配稅法修法，就是苗栗財政解套的曙光，國民黨立委邱鎮軍在立院與藍軍爭取通過有利法案，過程發生拉扯，竟遭到抹黑，他們不能接受，苗栗縣民都有大智慧，邱與無黨籍立委陳超明都未通過罷免提議二階，鍾東錦登高一呼，希望縣民放下仇恨停止罷免，雖然基層有「嚥不下這口氣」的聲音，還是決定呼籲民眾放下，停止對3名議員罷免。

5月11日陳超明、邱鎮軍罷免提議二階連署未達標送件，鍾東錦當時表示，絕大多數的苗栗鄉親不贊同「大惡霸」，公開呼籲希望3件縣議員罷免提議二階提議，也能畫下休止符，消解罷免瘟疫。

鍾東錦表示，如此才能讓民意代表專注在地方建設與民眾需求，不應陷入無止境的政治鬥爭，他更呼籲中央執政黨與在野黨，應各自節制，停止相互報復式的罷免行動，避免將社會推向更深層的對立與混亂，才能真正回應人民的期待。

鍾東錦 邱鎮軍 議員 苗栗縣 罷免

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