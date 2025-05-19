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綠營將再告死亡連署 游顥轟「罷免游顥團討論塞死亡連署」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
罷免民進黨南投縣議員爆百件死亡連署，民進黨中央預告將第5波提告；國民黨立委游顥辦公室回應。圖／游顥辦公室提供
罷免民進黨南投縣議員爆百件死亡連署，民進黨中央預告將第5波提告；國民黨立委游顥辦公室回應。圖／游顥辦公室提供

罷免民進黨南投縣議員爆百件死亡連署，民進黨中央預告將第5波提告。國民黨立委游顥辦公室批評，遭提案罷免的民進黨議員陳玉鈴連自己的黨中央都要騙？早就看到罷免游顥罷團官方通訊群組在討論是否「塞死亡連署」行動，呼籲民進黨中央正視南投高達135%罷免陳玉鈴的民意。

民進黨今天指出，中選會公布民進黨南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒罷免案二階連署查對結果，再度出現高比例死亡連署，國民黨諸多違法行徑已經浮上檯面，一再知法犯法，律師團已進行蒐證，並提起第5波提告。

游顥辦公室回應，不曉得民進黨中央是不了解南投地方，還是陳玉鈴連自己的黨中央都要騙？罷免游顥的官方LINE群組日前就在討論是否塞死亡連署到對手陣營，再加上陳玉鈴涉嫌詐騙南投人金額高達2億元，至今鄉親仍追討無門。呼籲民進黨中央重視南投高達135%連署門檻近8000位要求罷免陳玉鈴的民意。

另外，地方人士也指出，地方上有民進黨南投縣黨部主委候選人曾貼出海報，攻擊陳玉鈴是詐騙幫兇；另外，陳玉鈴於罷團宣講時，也鼓勵暴力及宣傳有事推給國民黨立委指使就好，諸多不合理行徑已經天怒人怨，盼民進黨中央要正視罷免陳玉鈴的民意。

罷免 游顥 民進黨 死亡 國民黨

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