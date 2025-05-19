端午禮品有反罷免小物？竹市府籲勿雙重標準

新竹市長高虹安、立委鄭正鈐雙雙面臨罷免，新竹市雙罷免總部發言人、陽明交大法律學者林志潔今說，近期有許多鄉里協會舉辦端午節慶祝活動，但現場發放的禮品竟有高的反罷免文宣小物，此舉已違反公務人員行政中立法規定，她將向廉政署與政風單位檢舉。

市府回應，林指稱的活動主辦單位為民間團體，現場反罷免面紙或各類民意代表宣傳品也非市府製作，該類物品如為個人或團體自行印製並於現場發送，只要無違反公共秩序或社會善良風俗，市府無權介入，亦尊重主辦單位規畫。

市府社會處表示，市府對於民間團體各項活動補助皆依「新竹市政府補助人民團體及社會福利機構推行社會福利服務工作計畫」執行，補助款項僅用於核准的經費項目，且活動經費均包含人民團體自籌款項，並非全額由市府支出。即便民間團體有向市府申請小額補助，但活動來賓邀請與活動紀念品等皆為主辦方決定。

市府表示，經查，林志潔於2023年競選立委期間曾穿著競選服裝參加市府補助社團活動宣傳拜票，這些活動亦接受市府補助數萬不等經費，顯見市府對於民間社團辦理的活動規畫皆給予最大彈性和自由。

市府強調，本府始終秉持行政中立原則，尊重任何依法檢舉與監督權利。呼籲各界理性看待，也期盼有心人士勿藉由政治操作，雙重標準，刻意誤導市民、混淆視聽。

林志潔說，近期有許多鄉里協會舉辦端午節慶祝活動，在活動現場與發放的禮品中，卻驚見高虹安的反罷免文宣，更有面紙等小物，由於這些活動均有市政府補助經費，依公務人員行政中立法規定，公務人員對於公職人員選舉、罷免或投票，不得利用職 務上權力、機會或方法，要求他人不行使投票權或為一定行為。