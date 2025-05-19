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罷藍委12案未達安全門檻 罷團盼1個月內多衝10萬份

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
大罷免潮來襲。圖／聯合報系資料照片
大罷免潮來襲。圖／聯合報系資料照片

12個罷免國民黨立委的公民團體今天指出，目前收件數離安全門檻130%仍有差距，急需全民動員協助補件，希望各界在1個月內為這12選區再衝出10萬份連署，迎戰未來可能的補件。

罷藍委第二階段連署即將儘速尾聲，反共護台志工聯盟今偕罷免團體在立法院舉行「『十萬』火急，艱困罷免區告急救援」記者會。

據罷團統計，目前已有30席罷免藍委案達標，並送交各地選委會，但已送件選區中，新北市張智倫、林德福、羅明才，桃園市呂玉玲、邱若華，新竹縣林思銘，台中市顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣，南投縣馬文君、游顥等11個選區因收件數超過法定門檻不多，急需補件；基隆市林沛祥雖然還未送件，但也尚未達安全門檻。

民進黨立委沈伯洋表示，很多人認為送件後就能鬆懈，但送件份數還須扣除參與第一階段提議的人，有些區域有可能要補件。若以法定門檻100%為例，安全門檻約130%，但有些選區只比100%多出一些，若後續再加上補件期與審查期，現階段民眾繼續連署，使第三階段能夠順利。

沈伯洋認為，5月是審查期，也是罷免冷卻期，除了等待審查，公民團體也會主動把可能補件的選區先收齊，讓第三階段投票順利進行，誠懇呼籲民眾趕快簽下連署書。

基隆罷免團體透露，依規定他們要在5月23日前送件，目前預計5月22日送件，狀況危急；多個罷免團體提及，宣布送件後，收件數大幅下滑，事實上距離安全門檻還差數千份，盼5月底能收到安全門檻。

門檻 罷免 民進黨 國民黨 公民團體

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