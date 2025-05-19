罷免南投2綠議員再爆逾百件死亡連署 綠將第5波提告

民進黨今天指出，中選會公布民進黨南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒罷免案二階連署查對結果，再度出現高比例死亡連署，國民黨諸多違法行徑已經浮上檯面，一再知法犯法，律師團已進行蒐證，並提起第5波提告。

民進黨發言人吳崢今天偕陳玉鈴、蔡銘軒、律師黃帝穎，召開「反惡罷！國民黨死亡連署又來了！」記者會。

吳崢指出，國民黨發動對陳玉鈴、蔡銘軒惡罷連署查對結果，又有高比例的死亡連署及不合格件數，其中，陳玉鈴死亡連署50份，不合格數1252份，不合格率達到 14.9％，蔡銘軒死亡連署66份，不合格數2503份，不合格率更高達25.6％。

黃帝穎表示，國民黨罷免2位南投縣議員的死亡連署加起來共116位，不合格率平均更高達20.6%，可見在南投，國民黨死亡連署的情形還是非常嚴重，但法律上，大量的死亡連署，就是偽造文書的鐵證。

他強調，一個死亡連署就是犯一次偽造文書罪，在一罪一罰的情況，刑法規定最重30年徒刑，因此律師團已經進行蒐證，將提起第5波的提告，絕對持續追究違反個資法及偽造文書的法律責任，以維護民主法治。

此外，黃說，南投縣選委會及民政處依法有查對連署真實等法律義務，但是從此兩案的查對數來看，蔡銘軒案僅寄出11份，並且沒有一份有寄回；更誇張的是，陳玉鈴案甚至一份都未寄出，但對兩位議員罷免連署卻有大量死人連署，顯見縣府根本沒有盡到應有的查對義務。

黃表示，請檢調查明清楚，縣選委會或民政處是否有發生公務員違法情事，如同先前查出基隆民政處長張淵翔及花蓮民政處長明良臻涉及到不法之情形；他說，公務員違法是加重其刑二分之一，上述兩人所犯的刑法，依法最重可判達7年6個月有期徒刑，絕對不是如國民黨謊稱的輕罪。