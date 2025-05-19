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台南罷免涉偽造是否影響成案 中選會將討論後續應處

中央社／ 台北19日電

檢調查出民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案一階各有破千份涉偽造或死亡連署並起訴，外界關注罷免案是否能繼續進行。中選會今天說，將請台南市選委會提交職權調查報告，再於下次中選會委員會議討論後續應處。

台南地檢署偵辦林俊憲、王定宇罷免名冊涉不實案，8日起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人，並查出林俊憲罷免案偽造提議人名冊共1934份，其中提議人死亡者60份；王定宇罷免案偽造提議人名冊共1679份，其中提議人死亡者70份。

外界關注林俊憲、王定宇罷免案一階提議書若扣除這些不合格份數，是否仍能達到成案門檻，以及二階連署是否能繼續進行等。

中選會日前表示，罷免案停止有法定要件，例如公職人員選舉罷免法第87條等相關規定。此外，將函請司法機關在符合偵查不公開範圍內，提供涉及選務資訊，若中選會取得司法機關提供函文資料，將提委員會討論應處。

針對委員會議討論進度。中選會今天說，有關台南市立委罷免案，提議人名冊經台南地檢署起訴認涉有偽造情事，5月16日中選會委員會議決定，將請台南市選委會提交職權調查報告後，再於下次中選會委員會議討論後續應處。

公職人員選舉罷免法第87條規定，罷免人於投票日前死亡、去職或辭職者，選舉委員會應即公告停止該項罷免。

罷免

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