民進黨：罷免南投2綠議員出現死亡連署 將第5波提告

民進黨今天說，中選會公布民進黨南投縣議員陳玉鈴。蔡銘軒罷免案二階連署查對結果，再度出現高比率死亡連署，國民黨惡罷無視諸多違法行徑已經浮上檯面，一再知法犯法，律師團已經進行蒐證，將提起第5波的提告。

民進黨發言人吳崢、南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒、律師黃帝穎今天召開「反惡罷！國民黨死亡連署又來了！」記者會。

吳崢指出，國民黨發動對陳玉鈴、蔡銘軒惡罷，連署查對結果又有高比率的死亡連署及不合格件數，其中，針對陳玉鈴的死亡連署50份，不合格數1252份，不合格率達到14.9%，而蔡銘軒的死亡連署66份，不合格數2503份，不合格率更高達25.6%。

黃帝穎表示，國民黨罷免2位南投縣議員的死亡連署加起來共116位，不合格率平均更高達20.6%，可見在南投國民黨死亡連署的情形還是非常嚴重，法律上，大量的死亡連署就是偽造文書鐵證。

黃帝穎強調，一個死亡連署就是犯一次偽造文書罪，在一罪一罰的情況，刑法規定最重30年徒刑，因此律師團已經進行蒐證，將提起第5波的提告，絕對持續追究違反個資法及偽造文書的法律責任，以維護民主法治。

另外，黃帝穎說，南投縣選委會及民政處依法有查對連署真實等法律義務，但是從2案查對數來看，蔡銘軒案僅寄出11份，並且沒有一份有寄回；更誇張的是，陳玉鈴案甚至一份都未寄出。

黃帝穎表示，2位議員罷免連署有大量死人連署，顯見縣府沒有盡到應有查對義務，這部分也將一併提請檢調查明清楚縣選委會或民政處是否有發生公務員違法情事；黃帝穎說，公務員違法是加重其刑二分之一，依法最重可判達7年半徒刑，絕對不是如國民黨謊稱的輕罪。

陳玉鈴說，在地方從來沒看到任何一個攤位、任何一個志工進行連署，但竹山鎮、鹿谷鄉卻有辦法提出8000份連署，還高達1200多份的錯誤連署書，更誇張是，一張查對單都沒有送出去。

陳玉鈴表示，她從政十幾年來，在地方非常努力，呼籲南投民眾，在7月13日要勇敢站出來，投下這一張「不同意」罷免票，還給南投公平正義。

蔡銘軒說，這麼多死亡連署，合理懷疑是抄名冊、偽造文書，因此會採取相關司法提告程序。