快訊

輝達宣布與台積、鴻海及政府聯手打造大型超級電腦 作為台灣AI基礎建設基石

女兒「全美第一商學院」三主修超狂學霸 蔣雅淇自嘲：媽媽土了！

「很痛不會輕一點」男暴打女牙醫臉部受創流血 落跑後又自行投案

民進黨：罷免南投2綠議員出現死亡連署 將第5波提告

中央社／ 台北19日電

民進黨今天說，中選會公布民進黨南投縣議員陳玉鈴。蔡銘軒罷免案二階連署查對結果，再度出現高比率死亡連署，國民黨惡罷無視諸多違法行徑已經浮上檯面，一再知法犯法，律師團已經進行蒐證，將提起第5波的提告。

民進黨發言人吳崢、南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒、律師黃帝穎今天召開「反惡罷！國民黨死亡連署又來了！」記者會。

吳崢指出，國民黨發動對陳玉鈴、蔡銘軒惡罷，連署查對結果又有高比率的死亡連署及不合格件數，其中，針對陳玉鈴的死亡連署50份，不合格數1252份，不合格率達到14.9%，而蔡銘軒的死亡連署66份，不合格數2503份，不合格率更高達25.6%。

黃帝穎表示，國民黨罷免2位南投縣議員的死亡連署加起來共116位，不合格率平均更高達20.6%，可見在南投國民黨死亡連署的情形還是非常嚴重，法律上，大量的死亡連署就是偽造文書鐵證。

黃帝穎強調，一個死亡連署就是犯一次偽造文書罪，在一罪一罰的情況，刑法規定最重30年徒刑，因此律師團已經進行蒐證，將提起第5波的提告，絕對持續追究違反個資法及偽造文書的法律責任，以維護民主法治。

另外，黃帝穎說，南投縣選委會及民政處依法有查對連署真實等法律義務，但是從2案查對數來看，蔡銘軒案僅寄出11份，並且沒有一份有寄回；更誇張的是，陳玉鈴案甚至一份都未寄出。

黃帝穎表示，2位議員罷免連署有大量死人連署，顯見縣府沒有盡到應有查對義務，這部分也將一併提請檢調查明清楚縣選委會或民政處是否有發生公務員違法情事；黃帝穎說，公務員違法是加重其刑二分之一，依法最重可判達7年半徒刑，絕對不是如國民黨謊稱的輕罪。

陳玉鈴說，在地方從來沒看到任何一個攤位、任何一個志工進行連署，但竹山鎮、鹿谷鄉卻有辦法提出8000份連署，還高達1200多份的錯誤連署書，更誇張是，一張查對單都沒有送出去。

陳玉鈴表示，她從政十幾年來，在地方非常努力，呼籲南投民眾，在7月13日要勇敢站出來，投下這一張「不同意」罷免票，還給南投公平正義。

蔡銘軒說，這麼多死亡連署，合理懷疑是抄名冊、偽造文書，因此會採取相關司法提告程序。

罷免

延伸閱讀

大罷免成案投票第1人 不是藍委的「她」怒批1事喊告

罷免案成立 南投縣議員陳玉鈴將提告領銜人

整理包／全台「大罷免」32人達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

高雄罷韓有死亡連署 蔣萬安反問綠議員「要不要大義滅親？」

相關新聞

影／罷吳思瑤「鮭魚回郵」份數達標！ 罷團憂中選會甩鍋沒收罷免

罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤 」團體，因領銜人張克晉退出，日前罷團宣布啟動「鮭魚回郵」募集更改領銜人同意書。召集人賴苡任今宣...

精算罷免／一張連署書能轉換多少同意票 取決3個關鍵

雖然從過去的罷免案，可以大略推導出此次「大罷免」，大約有3到9位國民黨立委的罷免同意票可能達到罷免門檻，但此一推估是否能確實反映到投票上，仍取決三大關鍵因素。其中最重要的，就是不同於以往，這次「大罷免」已經成全面性的政黨對決，這是過去任何罷免案所絕無僅有的情況。而此一情況對藍綠的利弊，也各有正反兩面的不同評估。

民調／反大罷免者少近百萬人 三階投票44.2%不同意

台灣民意基金會最新民調指出，針對國人對大罷免的態度，36.7%贊成、54.2%不贊成，與上個月相比，贊成上升2.9個百分...

觀察站／都在水安宮宣講 朝野正面對決

民眾黨昨在台中水安宮舉辦「人民要當家」宣講最終場—「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ」，黨主席黃國昌率隊，高分貝對賴清德總統喊下台。巧...

藍白台中合體反惡罷 「下架賴總統」

賴清德總統執政滿一周年，選在五二○之前，民眾黨昨到台中水安宮宣講「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ（台語：賴）」，黨主席黃國昌率全黨立...

聯合報最新民調 51％民眾反對大罷免

本報民意調查發現，民眾對大罷免立委的態度由原先的兩極化轉向反對態度居多，贊成大罷免立委的民眾由三月中的四成三降至三成七，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。