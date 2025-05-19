影／罷吳思瑤「鮭魚回郵」份數達標！ 罷團憂中選會甩鍋沒收罷免

罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤 」團體，因領銜人張克晉退出，日前罷團宣布啟動「鮭魚回郵」募集更改領銜人同意書。召集人賴苡任今宣布「鮭魚回郵」同意書份數達標，上周六已收件2218份，達標2054份的同意門檻。至於二階連署安全門檻為3萬5千分，目前差目標約1萬分。

罷團也憂心，他們5月12日函文中選會，詢問更改領銜人審查程序與時間，中選會疑甩鍋北市選委會，擔心後續會技術性沒收罷免。

賴苡任今天在國民黨北市議會黨團書記長李明賢、議員張斯綱、汪志冰、林杏兒陪同下，召開記者會宣布「鮭魚回郵」同意書份數成功達標。

對於接下來的更改領銜人審查時間、還有怎麼審等？賴苡任說，他們5月12日詢問中選會4個問題，5月16日回文，中選會僅回答領銜人、備補領銜人及提議人可以送同意書；還有由北市選委會審。不過怎麼審、審多久？中選會都推給北市選委會審查。若審查要20天，等同5月17日就要送出鮭魚回郵同意書，不過今天已經是5月19日，根本來不及，如果是要審20天的話，中選會等於是沒收人民的罷免權。

黨團書記長李明賢呼籲中選會不要技術杯葛，中選會不要當東廠、錦衣衛，讓台灣的民主儘速回歸正常，議員也會在最後兩周增加連署點，這次的連署也是對賴清德的不滿意表態。

議員張斯綱表示，中選會用各式各樣的方法，阻擋罷免，呼籲民進黨政府，既然說罷免是民主程序，民主手段，就不要用威脅恐嚇的方式阻擋，現在距離二階連署僅剩最後兩周，呼籲對賴清德執政不滿的朋友，勇敢站出來。

議員汪志冰表示，今天罷瑤總部的每一份同意書都是血汗簽出來的，希望在520之前，讓賴清德知道，民進黨愈打壓越要連署，民眾要用行動表現。

議員林杏兒也表達氣憤，質疑中選會直接將鍋甩給北市選委會、要甩鍋蔣萬安，間接沒收罷免權利。呼籲只要吳思瑤二階成功，就是對賴清德執政的不滿。