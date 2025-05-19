快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「大膽出手」：財庫能大賺一筆

輝達台灣總部在北士科！黃仁勳封「星群」 笑稱：就是有點貴

聯營航班失靈？長榮賣票土航不認 旅客伊斯坦堡驚魂

影／罷吳思瑤「鮭魚回郵」份數達標！ 罷團憂中選會甩鍋沒收罷免

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
賴苡任今天在國民黨北市議會黨團書記長李明賢、議員張斯綱、汪志冰、林杏兒陪同下，召開記者會宣布「鮭魚回郵」同意書分數達標。記者林麗玉／攝影
賴苡任今天在國民黨北市議會黨團書記長李明賢、議員張斯綱、汪志冰、林杏兒陪同下，召開記者會宣布「鮭魚回郵」同意書分數達標。記者林麗玉／攝影

罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤 」團體，因領銜人張克晉退出，日前罷團宣布啟動「鮭魚回郵」募集更改領銜人同意書。召集人賴苡任今宣布「鮭魚回郵」同意書份數達標，上周六已收件2218份，達標2054份的同意門檻。至於二階連署安全門檻為3萬5千分，目前差目標約1萬分。

罷團也憂心，他們5月12日函文中選會，詢問更改領銜人審查程序與時間，中選會疑甩鍋北市選委會，擔心後續會技術性沒收罷免。

賴苡任今天在國民黨北市議會黨團書記長李明賢、議員張斯綱、汪志冰、林杏兒陪同下，召開記者會宣布「鮭魚回郵」同意書份數成功達標。

對於接下來的更改領銜人審查時間、還有怎麼審等？賴苡任說，他們5月12日詢問中選會4個問題，5月16日回文，中選會僅回答領銜人、備補領銜人及提議人可以送同意書；還有由北市選委會審。不過怎麼審、審多久？中選會都推給北市選委會審查。若審查要20天，等同5月17日就要送出鮭魚回郵同意書，不過今天已經是5月19日，根本來不及，如果是要審20天的話，中選會等於是沒收人民的罷免權。

黨團書記長李明賢呼籲中選會不要技術杯葛，中選會不要當東廠、錦衣衛，讓台灣的民主儘速回歸正常，議員也會在最後兩周增加連署點，這次的連署也是對賴清德的不滿意表態。

議員張斯綱表示，中選會用各式各樣的方法，阻擋罷免，呼籲民進黨政府，既然說罷免是民主程序，民主手段，就不要用威脅恐嚇的方式阻擋，現在距離二階連署僅剩最後兩周，呼籲對賴清德執政不滿的朋友，勇敢站出來。

議員汪志冰表示，今天罷瑤總部的每一份同意書都是血汗簽出來的，希望在520之前，讓賴清德知道，民進黨愈打壓越要連署，民眾要用行動表現。

議員林杏兒也表達氣憤，質疑中選會直接將鍋甩給北市選委會、要甩鍋蔣萬安，間接沒收罷免權利。呼籲只要吳思瑤二階成功，就是對賴清德執政的不滿。

罷免

延伸閱讀

林昶佐將任駐芬蘭代表 吳思瑤：給予最高祝福

賴清德稱曾盼與在野溝通 朱立倫斥：一年來沒一通電話

賴清德兩岸「併購說」藍批設賣台前提與共諜滲透有關

【重磅快評】亞亞談武統被逐 賴清德「併購統」慶周年

相關新聞

影／罷吳思瑤「鮭魚回郵」份數達標！ 罷團憂中選會甩鍋沒收罷免

罷免綠委吳思瑤「地動刪瑤 」團體，因領銜人張克晉退出，日前罷團宣布啟動「鮭魚回郵」募集更改領銜人同意書。召集人賴苡任今宣...

精算罷免／一張連署書能轉換多少同意票 取決3個關鍵

雖然從過去的罷免案，可以大略推導出此次「大罷免」，大約有3到9位國民黨立委的罷免同意票可能達到罷免門檻，但此一推估是否能確實反映到投票上，仍取決三大關鍵因素。其中最重要的，就是不同於以往，這次「大罷免」已經成全面性的政黨對決，這是過去任何罷免案所絕無僅有的情況。而此一情況對藍綠的利弊，也各有正反兩面的不同評估。

民調／反大罷免者少近百萬人 三階投票44.2%不同意

台灣民意基金會最新民調指出，針對國人對大罷免的態度，36.7%贊成、54.2%不贊成，與上個月相比，贊成上升2.9個百分...

觀察站／都在水安宮宣講 朝野正面對決

民眾黨昨在台中水安宮舉辦「人民要當家」宣講最終場—「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ」，黨主席黃國昌率隊，高分貝對賴清德總統喊下台。巧...

藍白台中合體反惡罷 「下架賴總統」

賴清德總統執政滿一周年，選在五二○之前，民眾黨昨到台中水安宮宣講「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ（台語：賴）」，黨主席黃國昌率全黨立...

聯合報最新民調 51％民眾反對大罷免

本報民意調查發現，民眾對大罷免立委的態度由原先的兩極化轉向反對態度居多，贊成大罷免立委的民眾由三月中的四成三降至三成七，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。