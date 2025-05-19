民調／反大罷免者少近百萬人 三階投票44.2%不同意

台灣民意基金會最新民調指出，針對國人對大罷免的態度，36.7%贊成、54.2%不贊成，與上個月相比，贊成上升2.9個百分點，不贊成者下滑5.1個百分點；若一個百分點在台灣約等於19.5萬人，5.1個百分點意味著減少近百萬人反對大罷免。至於三階罷免國人的投票意向，有40.1%同意罷免、44.2%不同意罷免。

當民調問及「您贊不贊成柯建銘全面性罷免國民黨籍41席立委的主張？」結果發現，21.5%非常贊成，15.2%還算贊成，17.2%不太贊成，37%一點也不贊成，6.9%沒意見，2.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，三成七贊成，五成四不贊成，9.2%沒意見、不知道。

台灣民意基金會指出，結果顯示台灣主流民意依然不贊成「大罷免」，另一個是贊成「大罷免」的人數相當可觀，有助後續大罷免行動；與上個月相比，贊成者上揚2.9個百分點，不贊成者下滑5.1個百分點。一個百分點在台灣約等於19.5萬人，5.1個百分點意味反對大罷免人數減少近百萬人。

此外，針對三階罷免的選民投票傾向，「如果您的立委選區宣布進入罷免第三階段，根據選罷法，兩個月內將舉行罷免投票。請問，到時候您會不會去投票？」結果顯示，47.6%一定會，13.4%可能會，11.6%可能不會，23.6%一定不會，2.5%沒意見，1.3%不知道、拒答。

意即最新民意顯示，20歲以上台灣人，四成八一定會去投票，一成三可能會去，一成二可能不會去，二成四一定不會去。

至於三階罷免的選民投票選擇，「如果明天投票，您傾向投同意罷免或不同意罷免？」結果顯示，40.1%同意罷免，44.2%不同意罷免，5.3%尚未決定，7%不投票，3.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，如果明天投票，四成同意罷免，四成四不同意罷免，5.3%未決定。不同意罷免者比同意罷免者多4個百分點。

進一步分析，如果明天投票，在6都16縣市中，台北市選民三成七投同意罷免票，五成三投不同意票；新北市，四成二投同意罷免票，四成三投不同意票；桃園市，三成三投同意罷免票，四成投不同意票；台中市，三成九投同意罷免票，四成五投不同意票；台南市，三成四投同意罷免票，四成六投不同意票；高雄市，四成九投同意罷免票，三成四投不同意票；其他16縣市平均，四成一投同意罷免票，四成六投不同意票。

此次民調訪問期間為5月12日至14日，共3天，對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1080人，市話756人，手機324人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.98個百分點。

調查並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。