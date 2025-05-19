觀察站／都在水安宮宣講 朝野正面對決

民眾黨昨在台中水安宮舉辦「人民要當家」宣講最終場—「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ」，黨主席黃國昌率隊，高分貝對賴清德總統喊下台。巧的是，行政院長卓榮泰今年三月率隊全台大罷免宣講，首站就在水安宮，揮舞光劍道具批在野黨拖垮國家，雙方在此「正面對決」。

賴總統明就職周年，五二○前夕，藍白台中大集結。黃國昌率民眾黨立委到場，國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪及台中市副市長鄭照新都上台，黃國昌為反罷免藍營立委催票，籲大家站出來投票，定調「對大罷免說不，就是對賴清德說不」，把反罷與反賴畫上等號。

卓榮泰今年三月十五日也率隊到水安宮進行「人民是頭家」全台首場宣講，痛批在野黨刪凍預算、拖垮國家進步，手持光劍揮舞、還模仿黃國昌大喊「太離譜了」；罷免藍營立委團體則在現場宣傳，擺攤蒐集連署書，聯手大罷免的態勢明顯。

兩黨都選水安宮，民眾黨人士私下表示，因包括前總統蔡英文卸任前特地到訪、立委蔡其昌在這大發「台灣尚勇」春聯，足見與綠營關係密切；民眾黨瞄準水安宮，主題鎖定藍白合作對抗大罷免，就是要和民進黨正面對決。

這兩場宣示意義重大的政治活動，不約而同都選在台中，也都衝著台中市長盧秀燕而來。政院宣講「起手式」從台中出發，意在踢館；曾當著盧秀燕面說「台中的事就是民眾黨的事」的黃國昌，昨天力挺盧的子弟兵，則是釋出最大善意。