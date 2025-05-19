藍白台中合體反惡罷 「下架賴總統」

賴清德總統執政滿一周年，選在五二○之前，民眾黨昨到台中水安宮宣講「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ（台語：賴）」，黨主席黃國昌率全黨立委，合體遭提罷免的三名台中藍營立委，呼籲大罷免第三階段投票時，全國人民站出來投不同意票，反大罷免就是向賴清德總統與綠色恐怖說「不」。

民眾黨昨下午三時許在水安宮宣講，現場湧入約千人，站滿水安宮廟埕廣場，天氣炎熱又一度下雨，未澆熄支持者熱情，另有人高舉「我立誓，此生不投民進黨」標語。民眾黨市黨部前主委江和樹說，水安宮「綠油油」，場地很不好借，輾轉拜託，三周前才敲定，意在「正面對決」。

黃國昌表示，民眾黨前主席柯文哲曾懇切叮囑賴清德總統心念人民、團結社會，卻被司法迫害、羈押至今，反觀賴的愛將、行政院前發言人陳宗彥，濫用權力接受性招待，一審卻獲判無罪，「順賴者昌、逆賴者亡」；民進黨壟斷媒體、控制司法，不准有抗議聲音，面對在野黨監督，就發動大罷免。

黃國昌指出，在野黨攜手完成民進黨過去八年跳票承諾，國會改革、財劃法、吹哨者（公益揭弊者）保護法、棄保潛逃罪、不法關說罪，也為勞工爭取四加一休假，賴清德總統卻為全面掌控立法院，發動大罷免，還躲在公民團體背後不敢承認。黃嗆賴：「有種一點！」

民眾黨昨在台中舉辦「人民要當家」宣講最終場—「五一八退貨ㄌㄨㄚˋ」，民眾黨主席黃國昌（右二）與國民黨立委同台反惡罷。記者陳敬丰／攝影

台中藍營立委羅廷瑋、廖偉翔與黃健豪是大罷免重點目標，昨到場宣講。羅廷瑋說，他因柯文哲推薦當選，「阿北」就像老師與朋友一樣溫暖；廖偉翔表示，賴清德總統上任一年毫無政績，只會政治鬥爭、追殺在野；黃健豪批評，賴總統不去世壯運，卻有空接受媒體採訪，態度明確。

黃國昌在後台聽到三名藍營立委的宣講，脫稿演出，提前登台，表示非常感動，「柯文哲沒有挺錯人」，這三人在各種法案推進過程站在最前線，一步不退；他要拜託全國人民，替優秀立委加油，出來投下不同意票，向大罷免、賴清德總統與綠色恐怖說「不」。

民眾黨立委也聯袂登台，張啓楷痛批賴清德總統最新民調滿意度僅百分之卅二，人民拒絕用肺發電；陳昭姿說民進黨毫無政績，食安跳票；林國成表示賴要恢復軍審是準備戒嚴。醫師沈政男、蘇偉碩也表示，柯文哲現在是「坐黑牢」，以後人民會用選票補償。