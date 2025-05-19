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聯合報最新民調 51％民眾反對大罷免

聯合報／ 聯合報系民意調查中心／電話調查報導
本報民調顯示，反對大罷免民眾逾五成。圖為賴總統（左）與民進黨立院總召柯建銘（右）。本報資料照片
本報民調顯示，反對大罷免民眾逾五成。圖為賴總統（左）與民進黨立院總召柯建銘（右）。本報資料照片

本報民意調查發現，民眾對@@@大罷免@@@立委的態度由原先的兩極化轉向反對態度居多，贊成大罷免立委的民眾由三月中的四成三降至三成七，反對大罷免立委者則由四成七上升到五成一，較贊成者高出十四個百分點。

大罷免立委議題持續延燒，本報三月中旬的調查發現，民眾對於部分政黨或公民團體所推動的大罷免立委行動態度兩極，四成七反對，四成三贊成。

時隔兩個月，大罷免立委行動多已進入二階連署送件階段。本次調查發現，民眾對大罷免立委的態度已由原先的兩極化轉向反對態度居多，贊成大罷免立委者由三月中的四成三降至三成七，反對大罷免立委者則由四成七上升到五成一，較贊成者高出十四個百分點。

其中，民進黨支持者力挺大罷免立委的比率由七成六上升到八成一，國民黨及民眾黨支持者則分別有八成五和七成七持反對立場，較三月中旬調查各多了八及十六個百分點，大罷免立委顯然更激化藍綠白支持者的對立；至於政黨中立者三成三贊成，五成反對，比率和三月中旬調查差不多。

值得注意的是，贊成罷免行動的民眾有不同目標，細究其對象，三成三支持大罷免國民黨立委，僅二成五支持大罷免民進黨立委；相對地，五成五不支持罷免國民黨立委，六成二不支持罷免民進黨立委；和三月中旬調查相較，除了支持大罷免國民黨立委的比率減少五個百分點外，其他變化不大。

其中，民進黨支持者有八成支持大罷免藍委，但國民黨和民眾黨支持者並不熱衷罷免議題，分別有七成二和七成七不支持大罷免綠委的想法。

調查還發現，針對民眾黨前主席柯文哲被收押和國民黨地方黨部遭搜索等情事，有四成九民眾傾向是政治介入司法，三成四認為是依法偵辦，一成七無意見。

其中，國民黨和民眾黨支持者都有八成五以上認為是政治介入司法，民進黨支持者則有七成六認為是依法偵辦，一成三覺得有政治力介入；中立民眾態度較為分歧，三成三認為是依法偵辦，四成一傾向政治介入司法。

公民團體 大罷免 柯文哲 罷免

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