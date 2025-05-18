簡舒培稱「社會邊緣人」說法別有居心 林沛祥：又造謠

發動罷免基隆市立委的「基隆絕沛」團體，朝連署份數達標衝刺，今天安排民進黨台北市議員簡舒培等人到總部宣講。簡說，林沛祥「社會邊緣人」言論，是為轉移前基市民政處長張淵翔涉案衝擊。林沛祥回應，簡的說法，再度驗證她就是民進黨大造謠時代成員之一。

簡舒培今天下午在罷團總部表示，張淵翔之所以會大膽冒險涉嫌違法使用戶政系統查詢個資，協助罷免基市民進黨議員，就是為了護航「兄弟」林沛祥，恐怖平衡的結局，最後得利的就是林沛祥。

簡舒培說，張淵翔涉案，林沛祥身為立委，應該站出來撻伐錯誤行為，但林閉口不談，反而說出稱罷團是社會邊緣人的言論，她認為林沛祥非常聰明，是藉由罵罷團來轉移張為了林才「侵入」戶政系統的事。

簡舒培說，林沛祥罵罷團，只有關心罷免的人會憤怒，但如果焦點被放在張淵翔違法使用戶政系統，受害的就是所有市民。林為了不要讓所有市民生氣，才用罵罷團來轉移焦點，背後一定有集團教林沛祥做這件事。