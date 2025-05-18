簡舒培稱「社會邊緣人」說法別有居心 林沛祥：又造謠
發動罷免基隆市立委的「基隆絕沛」團體，朝連署份數達標衝刺，今天安排民進黨台北市議員簡舒培等人到總部宣講。簡說，林沛祥「社會邊緣人」言論，是為轉移前基市民政處長張淵翔涉案衝擊。林沛祥回應，簡的說法，再度驗證她就是民進黨大造謠時代成員之一。
簡舒培今天下午在罷團總部表示，張淵翔之所以會大膽冒險涉嫌違法使用戶政系統查詢個資，協助罷免基市民進黨議員，就是為了護航「兄弟」林沛祥，恐怖平衡的結局，最後得利的就是林沛祥。
簡舒培說，張淵翔涉案，林沛祥身為立委，應該站出來撻伐錯誤行為，但林閉口不談，反而說出稱罷團是社會邊緣人的言論，她認為林沛祥非常聰明，是藉由罵罷團來轉移張為了林才「侵入」戶政系統的事。
簡舒培說，林沛祥罵罷團，只有關心罷免的人會憤怒，但如果焦點被放在張淵翔違法使用戶政系統，受害的就是所有市民。林為了不要讓所有市民生氣，才用罵罷團來轉移焦點，背後一定有集團教林沛祥做這件事。
林沛祥反擊簡舒培的宣講內容，指她的發言，再度驗證她就是民進黨的大造謠時代成員。身為台北市議員，應該做好監督台北市的工作，卻走到哪裡唱衰到哪裡，昨天在台北唱衰世壯運，今天轉移戰場唱衰基隆，希望她能夠先回去台北，好好傾聽市民的心聲。
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