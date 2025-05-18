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「大罷免就是民進黨搞的」 黃國昌嗆賴清德：有種一點

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中即時報導
民眾黨在台中舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，民眾黨主席黃國昌（左四）為反罷催票，呼籲站出來投票反罷。記者陳敬丰／攝影
民眾黨在台中舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，民眾黨主席黃國昌（左四）為反罷催票，呼籲站出來投票反罷。記者陳敬丰／攝影

台灣民眾黨舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，黨主席黃國昌率黨公職到台中水安宮，嗆賴清德總統「有種一點」，大罷免就是民進黨搞的，也呼籲人民，無論中選會決定哪一天投票，都要站出來投下不同意，用更大的民主守護台灣。

「台灣民主正遭受空前的危機！」黃國昌表示，2020年大選前，希望國會不要再讓民進黨過半，結果事與願違，後來4年發生什麼事情？人民因為疫情受苦受難，民進黨卻連疫苗都敢貪汙，從疫苗到雞蛋無所不貪，國會毫無戰力，只是行政院的橡皮圖章。

2024年開票時，黃國昌與民眾黨支持者一起站在凱道，他說，那天晚上大家都很感動，雖然沒有把前主席柯文哲送進總統府，至少守住了立法院，沒有讓民進黨為所欲為；相對的，賴清德總統很不高興，為何前總統蔡英文可以全面控制立院，他就不行？因此才發動大罷免。

黃國昌說，要趁著在台中的機會，清楚告訴賴清德總統，「腳數卡好」（閩南語：有種一點），大罷免就是民進黨搞的，不要躲在公民團體背後說是人民自行發動；去年6月，民進黨台中幹部已經啟動大罷免工作，賴清德總統卻到今天還在說謊。

黃國昌表示，這場戰役必須守住立法院，才能守護台灣民主，民眾黨不會缺席，會站在第一線，拜託所有人民，一起用選票向賴總統說「不」、向綠色恐怖說「不」，讓他們知道什麼是更大的民主；民進黨控制中選會，不曉得會如何操作、決定哪天投票，但拜託大家，當天一定要站出來。

黃國昌（左三）嗆賴清德總統「有種一點」，大罷免就是民進黨搞的，不要躲在公民團體背後。記者陳敬丰／攝影
黃國昌（左三）嗆賴清德總統「有種一點」，大罷免就是民進黨搞的，不要躲在公民團體背後。記者陳敬丰／攝影

罷免 賴清德 黃國昌

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