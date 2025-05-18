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為反罷催票 黃國昌：對大罷免說不就是對賴總統說不

聯合報／ 記者陳敬丰游振昇／台中即時報導
民眾黨主席黃國昌呼籲支持者投票時站出來大罷免說不，就是對賴清德總統說不！記者陳敬丰／攝影
民眾黨主席黃國昌呼籲支持者投票時站出來大罷免說不，就是對賴清德總統說不！記者陳敬丰／攝影

民眾黨昨在台中市南屯水安宮舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，五二０前夕藍白大集結，民眾黨主席黃國昌為台中三立委反罷「催票」，黃說，柯文哲當初力挺台中三位藍委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪，他觀察三人在國會表現，關鍵法案站在第一線、一步未退。他呼籲大家全部站出來投票，對大罷免說不，就是對賴清德說不！

民眾黨昨在台中市南屯水安宮舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，被封為台中市長盧秀燕子弟兵的三位藍委，包括廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪現身，宣講主張。黃國昌意外提早上台，他說聽了三人的說法，證明當初「阿伯」柯文哲有沒有挺錯人，有沒有推錯人！

黃國昌說，台中2024立委選舉，柯挺三人送進國會。他靜看三人在立院表現，國會改革最痛苦的時候，三人一步都沒有退，吹哨者保護法挺進的時候，一樣站在第一線，還給全國勞工4+1假期時，還是一步不退。棄保潛逃罪法、不法關說罪更是在凱道共同簽署。

黃國昌為反罷三人催票，他拜託大家站出來投票，「對大罷免說不，就對賴德說不」「也是向綠色恐怖說不！」他說，不曉得民進黨會精算何時投票對自己有利，但高分貝呼籲，到時候投票全部站出來！讓民進黨知道，讓賴清德總統知道「人民才是國家的主人！」

黃國昌致詞時，國民黨三位藍委及台中市副市長鄭照新一起上台，象徵針對大罷免，台中藍白再度大集結。

罷免 黃國昌

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