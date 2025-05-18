賴清德總統稱大罷免是直接民權 黃國昌：為何反對公投？
台灣民眾黨今天在台中水安宮舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，黨主席黃國昌親自率隊。他表示，賴清德總統說大罷免是「直接民權」非常可笑，民進黨全體立委反對公投，怎麼有臉談直接民權？若真把人民放在心中，請公開宣示核三延役由人民公投。
黃國昌受訪表示，賴清德總統昨天受訪，用「大公司、小公司」比喻兩岸關係，非常非常不恰當。賴作為2300萬人民選出的總統，直到今天都沒有深刻體認，他應該代表所有台灣人，不是只有民進黨；面對北京文攻武嚇，他應該團結台灣，不是像民進黨不斷撕裂、製造衝突，讓執政周年之際非常蒼白無力。
賴清德總統也在專訪中表示，大罷免是民主政治前進的一步、直接民權的展現。黃國昌痛批，賴對於大罷免可說是敢做不敢當，整個大罷免分明是民進黨發起，賴卻不敢承認，只會躲在民團背後；以台中市為例，民進黨議員江肇國選輸立委，其助理去年6月就開始發動罷免。
黃國昌指出，民進黨發動罷免的意思就是「選輸翻桌」，希望重掌國會，回到一黨專政的時代；賴清德總統談直接民權更是可笑，民進黨公投請家，為何在野黨希望重大政策人民公投，綠營立委全部反對？如果真的把直接民權放在心中，請公開宣示，核三廠是否延役交由全民公投。
媒體詢問，今天宣講也有3名國民黨立委到場宣講，是否意味著2026藍白合？黃國昌並未回答是否要藍白合，僅表示今天主題是下架、退貨賴清德總統，要守住民主、守住台灣與國會，不讓民進黨用大罷免控制國會，重回一黨專政。
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