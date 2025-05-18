傳國民黨籍里長不挺罷吳沛憶 戴錫欽：會有考核列提名與否依據

國民黨發動罷雙吳二階連署，6月7日連署時間截止，北市黨部今在國軍英雄館旁舉辦中正萬華區宣講，對於議員鍾小平日前爆，有國民黨籍里長「全力擁護吳沛憶」，議長、北市黨部代理主委戴錫欽今受訪說，明年2026地方選舉，里長表現黨部都會列提名與否、考核依據。

媒體追問戴，個別里長的行為是否會懲處？戴表示，還是要看實際狀況通盤檢討。

罷免綠委吳沛憶最後衝刺，對於傳出有黨籍里長不挺罷免吳沛憶，戴錫欽今說，第五選區這個地方，的確相對士林北投第一選區比較辛苦，不過會堅持到最後一刻，希望在6月7日達到二階連署門檻。