快訊

豪雨狂炸「土石淹過橋面」 台鐵和仁至崇德間列車停駛

傳國民黨籍里長不挺罷吳沛憶 戴錫欽：會有考核列提名與否依據

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市黨部今在國軍英雄館旁舉辦中正萬華區宣講。記者林麗玉／攝影
北市黨部今在國軍英雄館旁舉辦中正萬華區宣講。記者林麗玉／攝影

國民黨發動罷雙吳二階連署，6月7日連署時間截止，北市黨部今在國軍英雄館旁舉辦中正萬華區宣講，對於議員鍾小平日前爆，有國民黨籍里長「全力擁護吳沛憶」，議長、北市黨部代理主委戴錫欽今受訪說，明年2026地方選舉，里長表現黨部都會列提名與否、考核依據。

媒體追問戴，個別里長的行為是否會懲處？戴表示，還是要看實際狀況通盤檢討。

罷免綠委吳沛憶最後衝刺，對於傳出有黨籍里長不挺罷免吳沛憶，戴錫欽今說，第五選區這個地方，的確相對士林北投第一選區比較辛苦，不過會堅持到最後一刻，希望在6月7日達到二階連署門檻。

至於個別里長部分，不管他是否有跟立委、議員合作，明年2026地方選舉，不管議員選舉或里長選舉，黨部都會有考核辦法，所有表現都會列入提名與否、考核的依據，是否懲處還是要看事實狀況，通盤檢討。

北市黨部今在國軍英雄館旁舉辦中正萬華區宣講。記者林麗玉／攝影
北市黨部今在國軍英雄館旁舉辦中正萬華區宣講。記者林麗玉／攝影

罷免

延伸閱讀

影／朱立倫、李孝亮同台 破除「沒法直接聯繫主席」風波

有人施壓？戴錫欽爆借場地反惡罷 國軍英雄館瞎理由拒借

二階連署不如預期 黃國昌批吳沛憶淪執政黨打手「民眾看眼裡」

罷免吳沛憶領銜人現身！李孝亮抵達北檢 僅說「謝謝」低調上樓應訊

相關新聞

曾要國軍英雄館拒借場地給國民黨？國防部：從未介入

媒體報導，國民黨北市黨部原租借台北國軍英雄館餐廳大廳，舉辦罷免綠委宣傳活動，卻被臨時告知場地整修，因而質疑是國防部施壓英...

桃園市反惡罷說明會 朱立倫：不出來投票等於罷免

中國國民黨主席朱立倫今天到桃園市中壢區，出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，並號召支持者反惡罷。朱立倫說，「不出來投票等於...

影／朱立倫、李孝亮同台 破除「沒法直接聯繫主席」風波

國民黨主席朱立倫下午出席台北市中正萬華「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，與罷免民進黨立委吳沛憶案領銜人李孝亮、國民黨台北市黨...

賴清德總統稱大罷免是直接民權 黃國昌：為何反對公投？

台灣民眾黨今天在台中水安宮舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，黨主席黃國昌親自率隊。他表示，賴清德總統說大罷...

傳國民黨籍里長不挺罷吳沛憶 戴錫欽：會有考核列提名與否依據

國民黨發動罷雙吳二階連署，6月7日連署時間截止，北市黨部今在國軍英雄館旁舉辦中正萬華區宣講，對於議員鍾小平日前爆，有國民...

張善政舉奧林匹克為例 批民進黨做這事：只是想把金牌的人全拉下來

桃園市長張善政今天上午出席國民黨在桃園市中壢區辦理「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，呼籲支持者站出來投票反惡罷，張善政舉像奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。