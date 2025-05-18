桃園市反惡罷說明會 朱立倫：不出來投票等於罷免

中國國民黨主席朱立倫今天到桃園市中壢區，出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，並號召支持者反惡罷。朱立倫說，「不出來投票等於罷免」，呼籲大家一定要站出來投票。

國民黨桃園市黨部在中壢區龍江市民活動中心舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，吸引逾500人到場支持，包括桃園市長張善政、桃園市黨部主委黃敏恭、立法委員魯明哲都出席反惡罷說明會。

朱立倫致詞表示，台灣從去年520至今只有一個「鬥」字，大家選了一名鬥雞總統，從頭鬥到尾，總統賴清德在受訪時說「面對朝小野大就要用更大民主來解決，就是大罷免」，就是要消滅在野黨，如果全世界民選輸了，朝小野大就要罷免在野黨，不就是推翻重選嗎？

朱立倫呼籲中壢區選民支持立委邱若華及魯明哲，一定要出來投票，魯明哲為桃園市爭取預算、在野黨幫警消海巡通過退休保障及通過5天假期、核電廠延役20年讓大家不缺電，「國民黨立委還主張還錢百姓，民進黨通通反對」，這是最關鍵的時刻，反罷免不只是為魯明哲，也是為了台灣民主和民意，請大家一定要出來投票，一起反惡罷、反獨裁。