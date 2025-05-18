影／朱立倫、李孝亮同台 破除「沒法直接聯繫主席」風波

國民黨主席朱立倫下午出席台北市中正萬華「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，與罷免民進黨立委吳沛憶案領銜人李孝亮、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽、立委許宇甄、立委謝龍介以及中正萬華區的市議員鍾小平、郭昭巖、吳志剛、秦慧珠同台，一同為反惡罷戰獨裁宣講。同時在宣講後方也設置罷免吳沛憶的連署站，呼籲一同連署下架吳沛憶。

此次特別安排李孝亮站在朱立倫旁邊，破除「沒法直接聯繫主席」的風波？朱立倫也與出席的公職一同為李孝亮加油打氣，也呼籲大家給與協助。朱立倫在宣講時表示，民進黨從南到北大搜索、大約談、大交保、大收押，沒事也搞到有事，就是今天台灣檢調變成「東廠」、「鷹犬」，朱立倫並批評中選會所言的「組織犯罪」，要罷綠委想都不要想。 國民黨台北市中正萬華區下午舉辦「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，同時在宣講後方也設置罷免吳沛憶的連署站，呼籲一同連署下架吳沛憶。記者黃義書／攝影 國民黨主席朱立倫（中）下午出席台北市中正萬華「反惡罷 戰獨裁」政策說明會，特別安排罷免民進黨立委吳沛憶案領銜人李孝亮（右）站在朱立倫旁邊，破除「沒法直接聯繫主席」的風波，朱立倫也與出席的公職一同為李孝亮加油打氣，也呼籲大家給與協助。記者黃義書／攝影