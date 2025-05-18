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曾要國軍英雄館拒借場地給國民黨？國防部：從未介入
媒體報導，國民黨北市黨部原租借台北國軍英雄館餐廳大廳，舉辦罷免綠委宣傳活動，卻被臨時告知場地整修，因而質疑是國防部施壓英雄館。對此，國防部18日下午澄清，表示軍人之友社已於民國101年，依「人民團體法」登記為公益性社團法人。國防部擔任目的事業主管機關，共同辦理敬軍慰問、官兵與眷屬急難救助等服務工作；各地英雄館營運，係屬軍友社權責，國防部從未介入。
至於媒體所述「國防部透由國會聯絡人通知國民黨北市黨部」一節，國防部解釋：係因接獲立法委員辦公室陳情，即向國民黨北市黨部說明，場地出借非國防部權責，並協助提供聯絡方式，由國軍英雄館說明原委。
國防部強調，國軍嚴守行政中立，落實依法行政，貫徹軍隊國家化的立場從未改變。將持續專注戰訓本務，戮力建軍備戰，籲請國人支持。
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