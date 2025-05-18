張善政舉奧林匹克為例 批民進黨做這事：只是想把金牌的人全拉下來
桃園市長張善政今天上午出席國民黨在桃園市中壢區辦理「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，呼籲支持者站出來投票反惡罷，張善政舉像奧林匹克比賽，沒拿到金牌的人很生氣，要把所有項目金牌的人全部拉下來，他批評民進黨「現在就在做這種事」， 大家要站出來，不能坐視這種惡行惡狀行為。
國民黨桃園市黨部在中壢區龍江活動中心，舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，吸引5、600人參與，張善政、桃園市議會議長邱奕勝及市黨部主委黃敏恭、黃國園黨部主委蔡忠誠、立委魯明哲等人出席宣講批評民進黨大罷免，呼籲民眾站出來投不同意罷免票表達反惡罷、反獨裁訴求。
張善政舉例，奧林匹克比賽4年比一次，百米賽跑金牌拿到後，沒拿金牌的人很生氣，會回去磨練4年再來拚，現在卻有人想把金牌的人拉下來，說「你不是金牌，我才是」，現在民進黨就在做這種事，要把全部金牌的的人都拉下來，大家不能坐視民進黨這種惡行惡狀行為，如此那奧林匹克以後也不用比了，大家在下面打一打，誰贏了就是金牌，天下有豈有此理，所以大家要出來捍衛立委魯明哲、邱若華。
張善政稱許魯明哲從市民代表、中壢市長、到立委，一路走來建設中壢，沒人比他更了解中壢，他為中壢盡心盡力，找不到第二個人，他當立委表現傑出，綠線捷運從八德延伸到中壢，去年預算報中央，兩周前工程會說綠線捷運可拉到中壢OK，魯明哲是背後最大的推手。
邱若華是第一次當選立委，表現問政理性認真，表現傑出，市府最近宣布要蓋市立醫院，位於八德與中壢交界，邱若華在後面幫很多忙，還有綠線從八德延伸至中壢，從中壢搭捷運過去只要3站，需要邱若華、魯明哲幫忙，「兩人換掉一人就缺一支腳」。
張善政表示，7月就要投票，大家一定要出來投不同意罷免，現在有些人不知道是故意還是太天真，說「我不要出來投票，罷免就不會過」，這是不對的！如果不出來投不同意罷免票，反而更可能讓那罷免案通過，希望大家回去後「一傳十、十傳百」，一定要出來投票，要投不同意罷免票，不要被騙，呼籲民眾出來投不同意罷免，「桃園六席立委一個不能少」。
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