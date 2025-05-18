快訊

雨勢升級！16縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

川普沒有永遠的敵人！中東破冰敘利亞 下個談判國可能是它

聽新聞
0:00 / 0:00

綠委罷免倒數…藍營街頭開講批司法打壓 喊全民戰獨裁

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨今上午在板橋雙十路人行廣場舉辦「戰獨裁政策說明會」，活動由新北市議員林國春主辦，立委吳宗憲、葉元之，新北市議員呂家愷、王威元、洪佳君，台北市議員侯漢廷及張宏陸罷免團隊代表皆到場聲援。記者張策／攝影
國民黨今上午在板橋雙十路人行廣場舉辦「戰獨裁政策說明會」，活動由新北市議員林國春主辦，立委吳宗憲、葉元之，新北市議員呂家愷、王威元、洪佳君，台北市議員侯漢廷及張宏陸罷免團隊代表皆到場聲援。記者張策／攝影

面對綠委罷免進入倒數階段，國民黨今上午在板橋雙十路人行廣場舉辦「戰獨裁政策說明會」，活動由新北市議員林國春主辦，立委吳宗憲、葉元之，新北市議員呂家愷、王威元、洪佳君，台北市議員侯漢廷及張宏陸罷免團隊代表皆到場聲援。

林國春表示，民主不是空白支票，執政者不能一意孤行、無視基層民意，「我們不能再沉默！全民團結，才能奪回話語權。」現場除接力開講，並設有罷免民進黨立委的聯署攤位，讓支持者可即時參與行動。他強調，這不只是一場說明會，而是一場「民主自救運動」，為的是讓更多人了解真相、一起反抗執政傲慢。

新北市議員洪佳君批評，民進黨一步步將台灣推向危險邊緣，執政下的媒體環境早已非公平對等，甚至連支持罷免的年輕人都遭司法壓力對待。她表示，土樹三鶯地區目前也在推動罷免立委蘇巧慧，「我們選區的罷免領銜人是兩位30歲上下的年輕人，民進黨政府怎麼對付他們？送進土城看守所。」洪痛批，民進黨將「站在對立面」的人民視為敵人，「這不是民主，是悲劇」。

洪佳君並質疑，民進黨立委從未表態支持新北市的統籌分配款，卻在選舉中邊開直播邊抹黑對手買票，「這樣的人還有資格當立委嗎？」她呼籲，罷免倒數兩周，「要加緊腳步，讓更多人知道、加入我們的行列。」

多位藍營民代不約而同指出，國會改革、財劃法等重大政策皆遭民進黨杯葛，卻反過來指控在野黨妨礙施政，是「混淆視聽」。他們呼籲民眾「不要再被操作」，罷免是民主權利，唯有投下不同意票，才能表達對惡意政治手段的反制。

活動最後，林國春帶領近百群眾高喊「全民戰獨裁」、「拒絕打壓言論」、「反對司法迫害」，強調這場罷免不只是反對某位立委，更是對整體政治氣候的反思與抗爭。

國民黨今上午在板橋雙十路人行廣場舉辦「戰獨裁政策說明會」，活動由新北市議員林國春主辦，立委吳宗憲、葉元之，新北市議員呂家愷、王威元、洪佳君，台北市議員侯漢廷及張宏陸罷免團隊代表皆到場聲援。記者張策／攝影
國民黨今上午在板橋雙十路人行廣場舉辦「戰獨裁政策說明會」，活動由新北市議員林國春主辦，立委吳宗憲、葉元之，新北市議員呂家愷、王威元、洪佳君，台北市議員侯漢廷及張宏陸罷免團隊代表皆到場聲援。記者張策／攝影
國民黨今上午在板橋雙十路人行廣場舉辦「戰獨裁政策說明會」，活動由新北市議員林國春主辦，立委吳宗憲、葉元之，新北市議員呂家愷、王威元、洪佳君，台北市議員侯漢廷及張宏陸罷免團隊代表皆到場聲援。記者張策／攝影
國民黨今上午在板橋雙十路人行廣場舉辦「戰獨裁政策說明會」，活動由新北市議員林國春主辦，立委吳宗憲、葉元之，新北市議員呂家愷、王威元、洪佳君，台北市議員侯漢廷及張宏陸罷免團隊代表皆到場聲援。記者張策／攝影

民進黨 罷免 議員

延伸閱讀

大罷免成案投票第1人 不是藍委的「她」怒批1事喊告

朱立倫批賴清德鬥雞總統集錢集權 籲反惡罷民意教訓賴

先嗇宮神農文化祭邀陸團表演引關注 民代：純交化交流 與政治無關

罷免風暴延燒…藍營批綠獨裁操控司法 新北街頭喊戰到底

相關新聞

張善政舉奧林匹克為例 批民進黨做這事：只是想把金牌的人全拉下來

桃園市長張善政今天上午出席國民黨在桃園市中壢區辦理「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，呼籲支持者站出來投票反惡罷，張善政舉像奧...

大罷免成案投票第1人 不是藍委的「她」怒批1事喊告

全台大罷免持續，不少罷團二階連署送件，經中選會審查宣告，民進黨籍南投縣議員陳玉鈴罷免案成立，7月13日（日）舉行投票，成...

館長宣講也沒用…罷吳場冷？趙少康、朱立倫曝現況：綠色恐怖

罷雙吳行動，國民黨目標下周三28日前二階連署達標。北市黨部今在士林北投、中正萬華舉辦反惡罷、戰獨裁宣講。主席朱立倫今被問...

綠委罷免倒數…藍營街頭開講批司法打壓 喊全民戰獨裁

面對綠委罷免進入倒數階段，國民黨今上午在板橋雙十路人行廣場舉辦「戰獨裁政策說明會」，活動由新北市議員林國春主辦，立委吳宗...

朱立倫批賴清德鬥雞總統集錢集權 籲反惡罷民意教訓賴

國民黨主席朱立倫今天上午趕場桃園市中壢區，出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，號召支持者反惡罷，朱立倫說，「鬥雞總統賴清德...

葉元之反擊罷免行動 痛批張宏陸空頭支票騙選民

國民黨立委葉元之今出席「新北戰獨裁」街頭活動時，火力全開，批評民進黨為鞏固政權而發動「無差別罷免」，稱自己剛當選罷免群組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。