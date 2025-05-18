綠委罷免倒數…藍營街頭開講批司法打壓 喊全民戰獨裁

面對綠委罷免進入倒數階段，國民黨今上午在板橋雙十路人行廣場舉辦「戰獨裁政策說明會」，活動由新北市議員林國春主辦，立委吳宗憲、葉元之，新北市議員呂家愷、王威元、洪佳君，台北市議員侯漢廷及張宏陸罷免團隊代表皆到場聲援。

林國春表示，民主不是空白支票，執政者不能一意孤行、無視基層民意，「我們不能再沉默！全民團結，才能奪回話語權。」現場除接力開講，並設有罷免民進黨立委的聯署攤位，讓支持者可即時參與行動。他強調，這不只是一場說明會，而是一場「民主自救運動」，為的是讓更多人了解真相、一起反抗執政傲慢。

新北市議員洪佳君批評，民進黨一步步將台灣推向危險邊緣，執政下的媒體環境早已非公平對等，甚至連支持罷免的年輕人都遭司法壓力對待。她表示，土樹三鶯地區目前也在推動罷免立委蘇巧慧，「我們選區的罷免領銜人是兩位30歲上下的年輕人，民進黨政府怎麼對付他們？送進土城看守所。」洪痛批，民進黨將「站在對立面」的人民視為敵人，「這不是民主，是悲劇」。

洪佳君並質疑，民進黨立委從未表態支持新北市的統籌分配款，卻在選舉中邊開直播邊抹黑對手買票，「這樣的人還有資格當立委嗎？」她呼籲，罷免倒數兩周，「要加緊腳步，讓更多人知道、加入我們的行列。」

多位藍營民代不約而同指出，國會改革、財劃法等重大政策皆遭民進黨杯葛，卻反過來指控在野黨妨礙施政，是「混淆視聽」。他們呼籲民眾「不要再被操作」，罷免是民主權利，唯有投下不同意票，才能表達對惡意政治手段的反制。