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大罷免成案投票第1人 不是藍委的「她」怒批1事喊告

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案，經中選會宣告成立，也讓南投在大罷免潮中率全國之先，將於7月13日（日）舉行投票。報系資料照
民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案，經中選會宣告成立，也讓南投在大罷免潮中率全國之先，將於7月13日（日）舉行投票。報系資料照

全台大罷免持續，不少罷團二階連署送件，經中選會審查宣告，民進黨南投縣議員陳玉鈴罷免案成立，7月13日（日）舉行投票，成為這波大罷免潮的全國第1人。但該案死亡連署達50筆，陳玉鈴痛批涉嫌偽造文書，明將提告領銜人。

全國各地公民團體發起罷免國民黨立委後，藍營採「以罷制罷」反制，除了罷免綠營立委，也有8名泛綠議員被提案罷免，其中南投縣議員、民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴遭國民黨中常委、立委游顥辦公室執行長蔡宜助擔任領銜人提案罷免。

隨各地罷團將一、二階罷免連署書送件，各縣市選舉委員會如火如荼展開查對作業，再將查對結果函報中央選舉會委員會查核，中選會前天（16日）審查通過南投縣第4選區議員陳玉鈴罷免案，並宣告該案成立，於7月13日舉行投、開票。

中選會指出，南投縣第4選區原選舉區選舉人數5萬8852人，法定連署人數須5886人以上；而該罷免案提出連署人數8387人，經查對7135人符合規定，達法定門檻宣告成立。但該案連署前死亡有50人，涉偽造，中選會也將依法告發。

縣議員陳玉鈴表示，她從政以來戮力為民眾服務，因是黨部主委協助公民團體罷藍委事宜，才遭藍營針對惡意罷免，她將正面對決，請選民投下不同意，更痛批其罷免案有50筆死亡連署，涉嫌偽造文書，預計明舉辦記者會，並提告領銜人。

而南投縣議員陳玉鈴罷免案將於7月13日投票，成為在這波大罷免潮中，被罷免投票的全國第1人，也讓南投成為第一個舉行罷免投票的縣市；南投縣選委會表示，該案已由中選會宣告，後續依公告期程作業，不受被罷免人自提救濟影響。

中選會 偽造文書 南投縣 民進黨 罷免 議員

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