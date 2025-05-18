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朱立倫批賴清德鬥雞總統集錢集權 籲反惡罷民意教訓賴

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
國民黨主席朱立倫（後排左四）出席中壢區「反惡罷、戰獨裁」說明會，批評賴清德「鬥雞總統」要消滅在野黨。記者曾增勳／攝影
國民黨主席朱立倫（後排左四）出席中壢區「反惡罷、戰獨裁」說明會，批評賴清德「鬥雞總統」要消滅在野黨。記者曾增勳／攝影

國民黨主席朱立倫今天上午趕場桃園市中壢區，出席「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，號召支持者反惡罷，朱立倫說，「鬥雞總統賴清德」上任迄今只有一個「鬥」，所有反對賴清德的就要被罷免、被幹掉，賴利用罷免漏洞，25%就可罷免，「不出來投票等於罷免」。他呼籲大家一定要站出來投不同意罷免票。

國民黨桃園市黨部黃國園黨部在中壢區龍江活動中心，舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，吸引至少5、600人支持，桃園市長張善政、桃園市黨部主委黃敏恭、黃國園黨部主委蔡忠誠、立委魯明哲出席反惡罷說明會，黃敏恭、蔡忠誠呼籲大家反惡罷，出來投不同意罷免票。魯明哲則以過去擔任中壢市長以來，建設中壢、爭取預算拜託市民支持，讓國會過半、守護韓國瑜，「大家一定要出來投不同意罷免票」。

朱立倫說，去年520至今，「台灣大不幸」，只有一個「鬥」字，大家選了一位鬥雞總統，從頭鬥到尾，兩岸要鬥、國會要鬥，賴受訪說「朝小野大就要要用更大民主來解決，就是大罷免」，就是要消滅在野黨，如果全世界民選輸了，朝小野大就要罷免在野黨，不就是推翻重選嗎？

過去陳水扁總統8年朝小野大，也沒有搞大罷免，陳水扁出來勸不要罷免，反被抹紅「中共同路人」，只要不順賴清德的意就會被攻擊、被抹紅，所有反對賴清德就要被罷免、被幹掉，賴清德利用罷免漏洞，25%四分之一就可罷免，華勛支持邱若華、中壢支持魯明哲就一定要出來投不同意罷免。

朱立倫舉魯明哲當立委做錯什麼事？就是魯為桃園爭取太多預算，財劃法花25 年通過，桃園一年增259億，四年下來爭取超過1000億，賴清德當市長說要修財劃法，當總統說不能修，都是講假話。朱批評，「賴清德就是要集錢、集權」。

在野黨幫警消海巡通過80%退休保障、通過5天假期，核電廠延役20年讓大家不缺電，國民黨委員主張還錢百姓一萬元，這些都得罪賴清德，民進黨通通反對，民進黨還說只要罷免成功「5天假收回、還錢於民不必想、財劃法取消，這是我們最關鍵時刻」，反罷免不只是為魯明哲、也是為台灣民主和民意。

朱立倫強調，不管7月底或8月，大家一定要出來投票，用不同意罷免選票來壓過民進黨、壓制賴清德，讓賴知道這才是台灣民主，這才是大家堅持的民生、民意為主，呼籲大家團結一致一起反惡罷、反獨裁，保護魯明哲、邱若華。

國民黨立委魯明哲（後排右四）在中壢「反惡罷、戰獨裁」說明會，拜託支持者要投不同意罷免票。記者曾增勳／攝影
國民黨立委魯明哲（後排右四）在中壢「反惡罷、戰獨裁」說明會，拜託支持者要投不同意罷免票。記者曾增勳／攝影
國民黨中壢區「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，吸大批支持者 ，一起高喊反惡罷口號。記者曾增勳／攝影
國民黨中壢區「反惡罷、戰獨裁」政策說明會，吸大批支持者 ，一起高喊反惡罷口號。記者曾增勳／攝影
國民黨主席朱立倫（中）、桃園市長張善政（中右）出席中壢區「反惡罷、戰獨裁」說明會批賴清德，喊反惡罷口號。記者曾增勳／攝影
國民黨主席朱立倫（中）、桃園市長張善政（中右）出席中壢區「反惡罷、戰獨裁」說明會批賴清德，喊反惡罷口號。記者曾增勳／攝影

朱立倫 罷免 賴清德 魯明哲

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