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綠：朱立倫別再執迷不悟 應謙卑面對真實民意

中央社／ 台北18日電

國民黨主席朱立倫今天說，總統賴清德要創造民主最詭異的奇蹟，只要是少數，就用罷免多數的方式來解決。民進黨發言人卓冠廷表示，在野黨在國會毀憲亂政，才讓公民自主發起罷免行動，呼籲朱立倫不要再執迷不悟，謙卑面對真實的民意。

賴總統日前接受網路節目「敏迪選讀」專訪，對如何化解國會僵局，總統表示，民主問題必然要用更大的民主來解決，有兩個方式，就是憲政體制與罷免。對於在野黨擬發動罷免總統，賴總統認為，這是立法委員所擁有的憲政權力，必須尊重。

國民黨主席朱立倫今天說，賴總統的意思是要創造民主最詭異的奇蹟，只要是少數，就用罷免多數的方式來解決，他一再提出希望朝野能夠對談，解決問題，但賴總統完全置之不理。

民進黨發言人卓冠廷回應表示，前立委陳柏惟這兩天已經提醒朱立倫不要再亂講話了，朱立倫還是不聽。4年前罷免陳柏惟時，朱立倫說「一定要罷免不適任立委、刪Ｑ」，甚至在罷免成功後還透過中央黨部發稿，聲稱「這是台灣民主的勝利」，「難道朱立倫的記憶有期限？難道只有朱立倫定義的民主才叫民主，這才是假民主、真獨裁」。

卓冠廷說，賴總統身為國家領導人，窮盡一切憲法賦予的權力，想要挽救被藍白毀壞殆盡的憲政體制與國會，結果在野黨甚至無視憲法法庭國會擴權違憲的宣判，持續在國會毀憲亂政，才讓公民自主發起罷免行動，要以直接民權修補代議政治的失靈，呼籲朱立倫不要再執迷不悟，應謙卑面對真實的民意。

罷免

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