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館長宣講也沒用…罷吳場冷？趙少康、朱立倫曝現況：綠色恐怖

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
主席朱立倫今被問，是否昨館長、歷史哥號召的罷雙吳出席人數不多？朱立倫說，現在台灣的政治氛圍，只准罷藍，不准罷綠，有嚴重的綠色恐怖。記者林麗玉／攝影
主席朱立倫今被問，是否昨館長、歷史哥號召的罷雙吳出席人數不多？朱立倫說，現在台灣的政治氛圍，只准罷藍，不准罷綠，有嚴重的綠色恐怖。記者林麗玉／攝影

罷雙吳行動，國民黨目標下周三28日前二階連署達標。北市黨部今在士林北投、中正萬華舉辦反惡罷、戰獨裁宣講。主席朱立倫今被問，是否昨館長、歷史哥號召的罷雙吳出席人數不多？朱立倫說，現在台灣的政治氛圍，只准罷藍，不准罷綠，有嚴重的綠色恐怖。

中廣董事長趙少康今宣講時也透露，他有朋友原本有拿連署書，朋友們也都說要簽罷免綠委連署，但看到最近執政黨的一些事情後，都不敢簽，因為害怕被查水表。

朱立倫也被問及，罷雙吳進度，是否昨館長、歷史哥號召的罷免雙吳出席人數不多？朱立倫坦言，這是一個超級超級艱難的障礙賽。第一，司法已經設下了各種的陷阱，各種的障礙，不管是大搜索、大收押，然後給在野黨或者是給所有想要罷綠的朋友，最大的壓力，最大的障礙，最大的恐嚇。

另外，朱也提到，行政機關也在這個情況之下，該借的場地絕對不借，可以平常使用的場地也不會讓你使用，然後對於各地的民眾都很擔憂隨時會被約談，在這種情況之下，當然就會形成最大的壓力，台灣現在的政治氛圍，不是只准罷藍，不准罷綠，根本就是嚴重的綠色恐怖，這個綠色恐怖的氣氛之下還有人願意站出來，真的非常感謝。

議長、北市黨部代理主委戴錫欽今天說，馬上罷雙吳的二階連署期限就要到了，士林北投罷免吳思瑤達標非常有機會，有機會罷免掉「民進黨第二大咖」，大家最後一股氣要撐下去。

吳思瑤 朱立倫 綠色 罷免 趙少康

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