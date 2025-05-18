葉元之反擊罷免行動 痛批張宏陸空頭支票騙選民

國民黨立委葉元之今出席「新北戰獨裁」街頭活動時，火力全開，批評民進黨為鞏固政權而發動「無差別罷免」，稱自己剛當選罷免群組就成立，是「先射箭再畫靶」。並指控立委張宏陸「拿市政府預算當政績」，選前開空頭支票、選後缺乏實績，「欺騙選民，還要選立委？」

葉元之表示，張宏陸在選區內高喊「爭取社後輕軌」，社後輕軌是泰板輕軌的支線，結果泰板輕軌卻至今連可行性評估都未通過，「2023年選舉時他就高喊泰板輕軌已經爭取到了，結果到現在可行性評估都未通過」他怒批這不是在欺騙選民是什麼。

葉也抨擊張宏陸誤導民眾，聲稱「敬老卡480點可坐火車」是他爭取的政績，實際上卻是新北市府編列預算。他強調，去年財劃法過關後，新北獲得300多億元挹注，自己便立刻向市長建議將其中部分預算用於敬老卡擴充，「立委是要幫地方向中央爭取，不是拿別人做的事當自己的。」

針對民進黨反對財劃法，葉元之怒批是政治操作。他表示全新北市的立委都在告訴地方要爭取經費，結果現在爭取到了為什麼要反對。他也提及民進黨立委蘇巧慧批評「新北分太少、應該要500億」，反問：「你覺得太少，那你怎麼不來提案？妳提案我全力支持，幫你拉票幫你爭取，結果不提案，最後來罵我們拿太少，這種人還想選新北市長？是想靠嘴巴治市嗎？」

葉也不滿張宏陸反對「4+1國會改革方案」，聲稱因行政機關反對就不能通過。他痛批此種立場「根本不是民意代表」，「立委不是應該監督行政、反映民意嗎？結果你聽行政院的話，那你乾脆去行政院做官。」

針對自己遭罷免，葉直言「從上任前就開始設局」。他指出，自己1月13日當選、2月1日就職，1月下旬罷免群組就已成立，歷經一年多各種「找理由罷免」，「從我贏太少、到對手負面新聞，什麼都能成為罷免理由，根本是先射箭再畫靶。」

對於外界質疑其不跑基層、服務少，葉反駁道，「我會當選是因為從議員時代就很努力，服務有口碑，才有機會挑戰成功。」他強調，許多板橋鄉親與里長都能證明自己持續深耕地方、重視選民需求，絕非如罷免方所指「靠對手失誤而當選」。

葉元之最後呼籲，許多民眾對罷免程序不了解，誤以為「不理就沒事」，實則投票是比「同意與不同意」的數字，「越多人出門投下不同意，才越能否定這種惡罷操作。」他強調，此次行動不只是保衛席次，更是捍衛民主制度，「請大家站出來、動員起來，投下不同意票。」