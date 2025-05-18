有人施壓？戴錫欽爆借場地反惡罷 國軍英雄館瞎理由拒借

國民黨「反惡罷、戰獨裁」行動，北市黨部今分別在士林北投、中正萬華辦政策宣講，黨部代理主委戴錫欽今現場爆，指國民黨辦宣講，借場地遭到阻擋，今下午原本要借國軍英雄館場地，卻收通知，指15日起館所要整修不能借，但據了解，昨天還有被出借場地使用。

為了衝刺雙吳二階連署，黨主席朱立倫、資深媒體人趙少康等人出席今天市黨部在士林北投舉辦的政策說明會。議長、北市黨部代理主委戴錫欽與多位北市議員張斯綱、秦慧珠、汪志冰、林杏兒、游淑慧等人在台上宣講。

戴錫欽宣講時有感而發痛批民進黨政府，批評民進黨搞大罷免，是基於對在野黨的「恨」及他們的不認輸。

戴今也自爆，今天下午的活動原本要借國軍英雄館，希望民眾不要風吹日曬，尤其昨下午台北暴雨，不過市黨部今18號下午兩點的活動，國軍英雄館卻在前三天15日上午，國軍英雄館透過國防部的國會聯絡人聯繫北市黨部，說當天不能出借，因5月15日至7月31日要整修，質疑「這麼剛好，當天就要整修，說不能借?」

戴質疑，國民黨市黨部18號辦活動，卻在15號早上通知說「從今天起因為國軍英雄館要整修，不能借場地，有這種事情？有這種事情？你相信嗎？」你家要整修房子，要聯繫裝修公司、要聯繫工人，怎麼會當天才知道？所以今天下午的場要委屈大家，「可能要太陽，可能要淋雨」，這就是執政黨無所不用其極的惡霸。