快訊

花蓮廂型車上午衝入知名早午餐店 10多人受傷

阿滴、HOOK成會考之神！社會科驚見這題組 考生膜拜：還好有看影片

誰殺了全國第一的桃園埤塘風景？安全與美學都輸掉

罷免風暴延燒…藍營批綠獨裁操控司法 新北街頭喊戰到底

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
現場不少民眾手持「拒絕綠色恐怖」、「賴清德真是喪心病狂」等標語，氣氛緊張但未見衝突。記者張策／攝影
現場不少民眾手持「拒絕綠色恐怖」、「賴清德真是喪心病狂」等標語，氣氛緊張但未見衝突。記者張策／攝影

藍營今在板橋雙十路人行廣場舉辦「新北戰獨裁 全民一起來」街頭活動，包括立委吳宗憲、葉元之，新北市議員林國春、呂家愷、王威元及台北市議員侯漢廷皆到場力挺。現場不僅批評民進黨執政「司法追殺」、「操控媒體」，更訴求以罷免反制，號召民眾「出門投反對票，戰到底」。

王威元痛批民進黨操作司法手段粗暴，「現在連地方爭取預算都變成罪狀」。他指4月15日調查局帶人、4月26日凱道抗議後多人遭羈押，直指這是民進黨針對罷免案「危險區域」刻意打壓。

立委吳宗憲則強調台灣不該淪為政黨鬥爭犧牲品。他批評執政黨以司法工具化、網軍操作輿論、刪減地方建設補助，「四權盡握，僅剩立法」，直言民進黨已偏離五權憲法精神。他強調，自己從未串證、從未教人違法，「但若司法用違法的方式對待我們，就要站起來戰到底」。

吳宗憲呼籲民眾勇敢面對司法壓力，強調「我不可能幫有罪的人串證，但我們要清楚自己擁有的合法權利，不要因為害怕而被吃定。」他表示，自己不會鼓勵民眾做違法的事，但若司法系統本身以不合法的方式對待人民，「就要站起來反抗，戰到底」。他直言，司法往往欺負不了解法治的人，「我們要知道自己的處境、知道自己的權利，面對不公義的事，就要硬起來對抗到底。」

吳宗憲表示，民進黨近年為選票不惜割裂社會、挑動對立，「非我族類即中共同路人」，導致罷免制度遭濫用。他強調自己不喜歡罷免制度，但既然已遭攻擊，「我們也要罷免回去，絕不能再忍」。

吳宗憲強調，手銬原本是用來銬重刑犯的，現在卻成了銬在野黨、銬與民進黨意見不同者的工具，連民眾黨柯文哲都已經被「銬」了，「那我們國民黨主席朱立倫，是不是哪一天也會被銬走？」

活動現場氣氛高漲，除動員多位藍營民代與張宏陸罷免團隊，也以「獨裁」、「不民主」、「亂用手銬」為訴求重點，強調此次行動是對抗「司法霸凌」與「民進黨傲慢統治」。現場不少民眾手持「拒絕綠色恐怖」、「賴清德真是喪心病狂」等標語，氣氛緊張但未見衝突。

新北市議員王威元痛批民進黨針對罷免案「危險區域」刻意打壓。記者張策／攝影
新北市議員王威元痛批民進黨針對罷免案「危險區域」刻意打壓。記者張策／攝影
現場不少民眾手持「拒絕綠色恐怖」、「賴清德真是喪心病狂」等標語，氣氛緊張但未見衝突。記者張策／攝影
現場不少民眾手持「拒絕綠色恐怖」、「賴清德真是喪心病狂」等標語，氣氛緊張但未見衝突。記者張策／攝影
活動現場氣氛高漲，除動員多位藍營民代與張宏陸罷免團隊，也以「獨裁」、「不民主」、「亂用手銬」為訴求重點，強調此次行動是對抗「司法霸凌」與「民進黨傲慢統治」。記者張策／攝影
活動現場氣氛高漲，除動員多位藍營民代與張宏陸罷免團隊，也以「獨裁」、「不民主」、「亂用手銬」為訴求重點，強調此次行動是對抗「司法霸凌」與「民進黨傲慢統治」。記者張策／攝影
立委吳宗憲表示若司法系統本身以不合法的方式對待人民，「就要站起來反抗，戰到底」記者張策／攝影
立委吳宗憲表示若司法系統本身以不合法的方式對待人民，「就要站起來反抗，戰到底」記者張策／攝影

國民黨 朱立倫 標語 民進黨 罷免

延伸閱讀

虐童可判死未遭採納 法務部挨批

實質廢死死囚恐續命 藍委提案無期徒刑可「不得假釋」

反廢死公投案闖關成功 吳宗憲：拒絕少數法官一意廢死

立院藍白聯手 反廢死公投案闖關成功

相關新聞

葉元之反擊罷免行動 痛批張宏陸空頭支票騙選民

國民黨立委葉元之今出席「新北戰獨裁」街頭活動時，火力全開，批評民進黨為鞏固政權而發動「無差別罷免」，稱自己剛當選罷免群組...

有人施壓？戴錫欽爆借場地反惡罷 國軍英雄館瞎理由拒借

國民黨「反惡罷、戰獨裁」行動，北市黨部今分別在士林北投、中正萬華辦政策宣講，黨部代理主委戴錫欽今現場爆，指國民黨辦宣講，...

罷免風暴延燒…藍營批綠獨裁操控司法 新北街頭喊戰到底

藍營今在板橋雙十路人行廣場舉辦「新北戰獨裁 全民一起來」街頭活動，包括立委吳宗憲、葉元之，新北市議員林國春、呂家愷、王威...

再談大罷免 鍾東錦：因藍白刪預算而起是「假話」

苗栗縣長鍾東錦上午受訪再度針對「大罷免」表達看法，他說現在大家的觀念都以為大罷免是因藍白刪預算引起，這是假話，事實上在還...

桃三罷免魯明哲民團爆內訌 領銜人總召鬧翻社群互槓

桃園第三選區罷免國民黨立委魯明哲公民團體爆發內訌，「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」羅團總召Dora呂夢宣聲稱社群軟體帳號遭盜用，向...

影／為王鴻薇站台 朱立倫：司法辦藍不辦綠令人痛心

國民黨主席朱立倫今早趕赴北市濱江市場附近的五常街口，為國民黨立委王鴻薇站台宣講，反制罷免，呼籲民眾投下不同意罷免票。朱立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。