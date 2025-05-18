罷免風暴延燒…藍營批綠獨裁操控司法 新北街頭喊戰到底
藍營今在板橋雙十路人行廣場舉辦「新北戰獨裁 全民一起來」街頭活動，包括立委吳宗憲、葉元之，新北市議員林國春、呂家愷、王威元及台北市議員侯漢廷皆到場力挺。現場不僅批評民進黨執政「司法追殺」、「操控媒體」，更訴求以罷免反制，號召民眾「出門投反對票，戰到底」。
王威元痛批民進黨操作司法手段粗暴，「現在連地方爭取預算都變成罪狀」。他指4月15日調查局帶人、4月26日凱道抗議後多人遭羈押，直指這是民進黨針對罷免案「危險區域」刻意打壓。
立委吳宗憲則強調台灣不該淪為政黨鬥爭犧牲品。他批評執政黨以司法工具化、網軍操作輿論、刪減地方建設補助，「四權盡握，僅剩立法」，直言民進黨已偏離五權憲法精神。他強調，自己從未串證、從未教人違法，「但若司法用違法的方式對待我們，就要站起來戰到底」。
吳宗憲呼籲民眾勇敢面對司法壓力，強調「我不可能幫有罪的人串證，但我們要清楚自己擁有的合法權利，不要因為害怕而被吃定。」他表示，自己不會鼓勵民眾做違法的事，但若司法系統本身以不合法的方式對待人民，「就要站起來反抗，戰到底」。他直言，司法往往欺負不了解法治的人，「我們要知道自己的處境、知道自己的權利，面對不公義的事，就要硬起來對抗到底。」
吳宗憲表示，民進黨近年為選票不惜割裂社會、挑動對立，「非我族類即中共同路人」，導致罷免制度遭濫用。他強調自己不喜歡罷免制度，但既然已遭攻擊，「我們也要罷免回去，絕不能再忍」。
吳宗憲強調，手銬原本是用來銬重刑犯的，現在卻成了銬在野黨、銬與民進黨意見不同者的工具，連民眾黨柯文哲都已經被「銬」了，「那我們國民黨主席朱立倫，是不是哪一天也會被銬走？」
活動現場氣氛高漲，除動員多位藍營民代與張宏陸罷免團隊，也以「獨裁」、「不民主」、「亂用手銬」為訴求重點，強調此次行動是對抗「司法霸凌」與「民進黨傲慢統治」。現場不少民眾手持「拒絕綠色恐怖」、「賴清德真是喪心病狂」等標語，氣氛緊張但未見衝突。
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