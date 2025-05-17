鍾東錦談大罷免 因國民黨比較笨「做壞事沒腦筋」不夠專業

苗栗縣長鍾東錦上午受訪再度針對「大罷免」表達看法，他說現在大家的觀念都以為大罷免是因藍白刪預算引起，這是假話，事實上在還沒刪預算就開始推大罷免，一邊要罷免人家，又要對方不要刪預算，這是什麼思維他完全搞不懂，或許國民黨的領導比較笨、比較呆「做壞事沒腦筋」，不像另一頭做壞事腦筋真的厲害，都有步驟及規畫，就是專業人士在搞，「真的很可惡」。

鍾東錦說，感謝鄉親支持，立委陳超明的罷免案未通過二階連署 ，陳在海線努力認真，做得要死如果還被提罷免，真會讓人感覺「於心何忍」，至於邱鎮軍對罷團提告「妨害名譽」，他對此沒有意見，畢竟每個人都有不服輸的「勇氣」，對手不應該藉連署罷免說謊話、攻擊他人，易地而處，如果被罷免的是自己，會做何感想。

他指出，政治應該是良善的，他認為縣內推反罷免綠軍議員，其實大可不必，因任期剩不久，被反罷免的議員也沒有多壞，要反罷免實在沒必要。他希望「天佑台灣」平安度過這次的大關，更希望兩岸和平，苗栗是一群善良的人居住在此，相信老天爺也會眷顧。

鍾東錦最近多次受訪表達對大罷免的看法，先前也強調罷免連署不能靠拼湊硬扯或說謊，這次罷團在苗栗的做法確實有點過份，公眾事務不應該說謊欺騙社會大眾來博取聲量或挑釁，即使靠謊言取得選票或資格，也是很不光彩的事。

鍾東錦說，希望縣內各政黨和諧相處，不分藍綠一起為苗栗的建設努力。