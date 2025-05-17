桃三罷免魯明哲民團爆內訌 領銜人總召鬧翻社群互槓

桃園第三選區罷免國民黨立委魯明哲公民團體爆發內訌，「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」羅團總召Dora呂夢宣聲稱社群軟體帳號遭盜用，向警方提告妨害電腦使用罪嫌；該罷團領銜人羅怡雯今天發出聲明，要求Dora與她聯絡、交還志工蒐集1053張補件連署書，否則追究法律責任。

立委魯明哲團隊不願捲入桃三罷團內訌糾紛，魯明哲辦公室今天上午發表聲明表示，對於罷免團體之間糾紛一無所悉，「不管他們（罷團）是為錢？為權？內訌？都跟魯明哲辦公室無關」。

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」桃三罷團總召Dora呂夢宣昨天宣稱表示，她自去年5月加人青鳥行動，加入桃三罷團擔任總召，創罷團Google帳號及臉書、IG、Threads等帳號至今，她發現帳號被盜，無法登入，才請桃二罷團發文，抱歉走到這一步，相信桃三罷團可浴火重生。

Dora透過桃二罷團臉書發文指出「桃三所有社群帳號全部已非原官方團隊持有，桃三社群刊登資訊都不屬於官方罷團公告」。

桃三罷團領銜人羅怡雯今天聲明表示，她在桃三團社群暱稱「大隊長芝芭里大媽」帳號遭強制移出，臉書粉絲專頁綁定Google帳號密碼被遭改變及Dora提出妨害電腦使用罪告訴，她的桃三帳號在本月13日遭人冒名，及發表不當言論，她的Line帳號亦遭Dora踢出志工社群，她無法在社群澄清遭冒名，她要求Dora出面說明及盡速與她聯絡，她並要求Dora將志工蒐集至少1053張補件連署書交還，以免影響後續罷免，若執意拒不交還，她將追究法律責任。