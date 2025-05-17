影／為王鴻薇站台 朱立倫：司法辦藍不辦綠令人痛心

國民黨主席朱立倫今早趕赴北市濱江市場附近的五常街口，為國民黨立委王鴻薇站台宣講，反制罷免，呼籲民眾投下不同意罷免票。朱立倫受訪時，針對台北地檢署再度約談國民黨台北市黨部黨工，表示司法「辦藍不辦綠」，只針對藍軍，完全沒有針對罷藍團體或政黨，台灣司法令民眾看了痛心。

朱立倫一早為王鴻薇宣講，他受訪時表示，中山跟北松山民眾對王鴻薇非常了解，她過去擔任台北市議員，到現在擔任立委。她努力為台北市民打拚，不管是幫台北市爭取統籌分配稅款、多五天假、核電延役或是還錢於民，每項都參與，希望大家支持在地好立委，跳躍出黨派，力挺王鴻薇投下不同意罷免票。